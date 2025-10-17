۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۶

آزادی زندانی سیاسی زن پس از سی سال به اتهام تداوم رابطه با PKK باز هم به تعویق افتاد

سرویس ترکیه - آزادی اردیل چشمه، زندانی که ۳۰ سال از به زندان افتادنش می گذرد، با استدلال «تداوم ارتباط با PKK» برای سومین بار و به مدت شش ماه دیگر به تعویق افتاد.

به گزارش کردپرس، آزادی اردیل چشمه، که در «زندان بسته زنان ارزرنجان» نگهداری می‌شود، برای سومین بار و به اتهام تداوم رابطه با سازمان PKK به تعویق افتاد.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، هیأت اداره و نظارت زندان با طرح این استدلال که «ارتباط او با سازمان تروریستی ادامه دارد»، تاریخ آزادی او را دوباره شش ماه به عقب انداخت. آزادی چشمه پیش‌تر نیز دو نوبت، هر بار به مدت شش ماه، به تعویق افتاده بود.

همزمان خبر می‌رسد آزادی نورجان اصلان و یک زندانی زن دیگر با هویت اعلام‌نشده در همین زندان نیز به دلایل مشابه از سوی هیأت مذکور به تعویق افتاده است.

این در حالی است که یکی از خواست های اصلی هیئت دم پارتی و امرالی در مذاکرات صلح که در کمیسیون همبستگی مجلس انجام می گیرد، آزادی زندانیان سیاسی است که به دلیل رابطه و همکاری با PKK به زندان افتاده اند. عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK نیز در تازه ترین بیانیه خود که امروز (جمعه 17 اکتبر) از سوی کانون وکلای عصر منتشر شد، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دولت ترکیه برای تحقق «حق امید» برای زندانیان سیاسی PKK شد. 

