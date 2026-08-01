۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳

درگیری مالک و مستاجر در ارومیه به قتل ختم شد

درگیری مالک و مستاجر در ارومیه به قتل ختم شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان غربی از وقوع یک فقره قتل بدنبال وقوع نزاع و درگیری مابین مالک و مستاجر در ارومیه خبرداد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ شکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: به دنبال وقوع نزاع و درگیری مابین مالک و مستاجر و قتل برادر زن موجر در حین میانجیگری با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان ارومیه و متواری شدن قاتل رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

او افزود: با اشراف اطلاعاتی و سرنخ های به عمل آمده کارآگاهان ویژه  پلیس آگاهی، قاتل را شناسایی و طی عملیات ضربتی در کمترین زمان ممکن دستگیر و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

 شکری، انگیزه متهم از درگیری را ایجاد مزاحمت برای موجر عنوان کرد و گفت: حمل سلاح سرد یا گرم، ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت و بی توجهی به قانون، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاه جبران ناپذیر است.

کد مطلب 2797800

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