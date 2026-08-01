درگیری مالک و مستاجر در ارومیه به قتل ختم شد

او افزود: با اشراف اطلاعاتی و سرنخ های به عمل آمده کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی، قاتل را شناسایی و طی عملیات ضربتی در کمترین زمان ممکن دستگیر و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

شکری، انگیزه متهم از درگیری را ایجاد مزاحمت برای موجر عنوان کرد و گفت: حمل سلاح سرد یا گرم، ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت و بی توجهی به قانون، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاه جبران ناپذیر است.