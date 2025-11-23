پروین بولدان: همه باید برای حل مسئله کرد مسئولیت پذیر باشند

به گزارش کردپرس، پروین بولدان، عضو هیأت ایمرالی و نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با انتقاد از عدم مشارکت حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) حزب مادر اپوزیسیون ترکیه، در روند تازه گفت‌وگوهای صلح، تأکید کرد که «حل مسئله کرد» تنها زمانی پیش می‌رود که همه نیروهای سیاسی مسئولیت‌پذیر باشند و برای پیشبرد صلح گام بردارند.

سازمان استانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در ارزروم در چارچوب دیدارهای «پویش صلح و جامعه دموکراتیک»، گردهمایی‌ای را در مرکز فرهنگی نجیب فاضل برگزار کرد. در این نشست که با حضور گسترده شهروندان برگزار شد، مرال دانیش بشتاش، سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)، و پروین بولدان، نماینده دم پارتی و عضو هیأت امرالی، سخنرانی کردند.

مرال دانیش بشتاش در سخنان خود با تأکید بر ضرورت وحدت برای پایان دادن به خشونت، گفت اکنون زمان آن رسیده است که مردم «دست‌به‌دست هم بدهند» تا جنگ، نابرابری و تبعیض پایان یابد و ترکیه به «سرزمین آزادی» تبدیل شود. او افزود که مردم دیگر نمی‌خواهند شاهد خبرهای مرگ و خشونت باشند و برای دموکراتیزه‌کردن جمهوری به‌طور شبانه‌روزی تلاش می‌کنند. بشتاش همچنین هشدار داد که برخی افراد در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند این برنامه را تخریب کنند، اما تأکید کرد که هیچ تهدید یا فشاری نمی‌تواند آنها را از مسیرشان منحرف کند.

پروین بولدان نیز در سخنرانی خود با اشاره به تجربه گفت‌وگوهای گذشته گفت که روند صلح پیشین، با وجود اهمیت تاریخی‌اش، با یک «وقفه ده‌ساله» از میان رفت و این فاصله به ضرر همه مردم ترکیه تمام شد. او با ابراز تأسف از توقف آن روند گفت اگر آن فرآیند ادامه می‌یافت، امروز شرایط متفاوتی در برابر ترکیه قرار داشت.

بولدان با اشاره به دیدارهای متعدد خود با عبدالله اوجالان در امرالی که آخرین آنها در سوم نوامبر انجام شده بود، تأکید کرد که اوجالان در هر دیدار با صراحت بر ضرورت گذار از خشونت به سیاست، مذاکره و گفت‌وگو پافشاری کرده است. به گفته بولدان، اوجالان خواستار پایان دادن به دوره طولانی درگیری و آغاز دورانی تازه است که حقوق و آینده مردم کرد در آن به رسمیت شناخته شود. بولدان همچنین گفت که «هم دولت و هم اوجالان» در گفت‌وگوهای گذشته برای پیشبرد یک راه‌حل سیاسی اراده نشان داده‌اند.

او با اشاره به مباحث مربوط به «قانون گذار» که قرار است جایگاه افرادی را که سلاح را کنار می‌گذارند مشخص کند، گفت این قانون باید هرچه زودتر تصویب شود تا امکان بازگشت به زندگی سیاسی و دمکراتیک فراهم گردد. بولدان تأکید کرد که هنوز مشخص نیست دامنه این قانون چه خواهد بود، اما هم دولت و هم دم پارتی برای آن مشغول تهیه پیش‌نویس هستند. او همچنین بار دیگر بر ضرورت بهبود شرایط اوجالان تأکید کرد و او را «یک بازیگر مهم» در روند صلح توصیف نمود.

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنان خود تصمیم حزب جمهوری‌خلق (CHP) برای شرکت نکردن در هیأت امرالی را به‌شدت نقد کرد. او گفت این رویکرد نه‌تنها کمکی به حل مسئله کرد نمی‌کند، بلکه از مسئولیت‌پذیری سیاسی فاصله دارد. بولدان تأکید کرد که مسئله کرد «فراسیاسی» است و همه احزاب باید برای تحقق یک راه‌حل عادلانه و پایدار دست‌به‌کار شوند. او با اشاره به سخنان اوجالان درباره «راه‌حل ترکیه‌ای» و «آینده مشترک ترک و کرد» گفت بیان این سخنان در قلب ارزروم، شهری که نماد برادری تاریخی دو ملت خواند، معنای ویژه‌ای دارد. بولدان سخنان خود را با این جمله به پایان رساند که «ما نه‌ فقط برادرانه بلکه برابرانه زندگی خواهیم کرد.»