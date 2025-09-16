علف هرز تروریسم را در ترکیه می خشکانیم/ ما بدون تبعیض در کنار همه مردم سوریه هستیم

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری هنگام بازگشت از دوحه و در جمع خبرنگارانی که همیشه او را همراهی می کنند، پروژه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» را دارای پشتوانه حمایت مردمی دانست. او در بخش دیگری از سخنان خود به بحران سوریه پرداخت و گفت ترکیه هیچ‌گاه این کشور را تنها نخواهد گذاشت. اردوغان تأکید کرد که در دیدار با احمد الشرع رئیس‌جمهور دولت موقت سوریه، موضوعات مهمی از جمله گفت‌وگوهای میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه بررسی شده و این روند از نظر حفظ تمامیت ارضی سوریه اهمیت حیاتی دارد.

رجب طیب اردوغان، در یکی از نشست های خبری مخصوص به خودش در هواپیما و در حین بازگشت از سفر دوحه، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره روند «ترکیه بدون تروریسم» گفت: «این فرآیند با عزم راسخ و تمرکز بر هدف ادامه دارد. کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی نشان می‌دهد که این روند تنها در چارچوب امنیتی دنبال نمی‌شود، بلکه بر پایه مشروعیت دموکراتیک پیش می‌رود. روندی که وحدت، همبستگی و برادری ما را تحکیم خواهد کرد.»

او افزود: «اگر علف‌های هرز پاک نشوند، محصول را ضعیف می‌کنند. من باور دارم که وحدت ملی ما این علف‌های هرز را از ریشه خواهد خشکاند و کشورمان با رسیدن به مقصد این فرآیند نیرومندتر خواهد شد. ملت ما باید بداند که ما دقیقاً می‌دانیم چه می‌کنیم. فرآیند ترکیه بدون تروریسم نه تنها امروز، بلکه آینده کشور را نیز تضمین خواهد کرد.»

اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره روابط دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) گفت: «بزرگ‌ترین آرزوی ما تحقق وحدت و برادری در سوریه و استقرار صلح پایدار در سراسر کشور است. ما هیچ‌گاه سوریه را تنها نخواهیم گذاشت و در کنار همه مردم این کشور ایستاده‌ایم.»

او افزود که با رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع دیدار کرده و موضوعات مختلف، از جمله گفت‌وگوهای دمشق با نیروهای دموکراتیک سوریه را بررسی کرده است. به گفته او: «این روند از نظر حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار مهم است. گاهی تحریکاتی صورت می‌گیرد تا مانع اتحاد دوباره سوریه شوند. اما اکنون یک دولت جدید با رویکردی فراگیر در دمشق روی کار است که موازنه‌ها را تغییر داده است.»

اردوغان خاطرنشان کرد که ترکیه از طریق وزیر خارجه و رئیس سازمان اطلاعات خود در حال گفت‌وگوهای نزدیک با مقامات سوریه است و این ارتباطات ادامه خواهد یافت. او تأکید کرد: «ما هیچ تبعیضی قائل نمی‌شویم و در کنار همه سوری‌ها هستیم. در نهایت، برنده واقعی این روند مردم سوریه و منطقه خواهند بود.»