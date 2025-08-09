۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۸

اردوغان: جنگ با PKK دو تریلیون دلار به اقتصاد ترکیه خسارت زده

ترکیه وارد مرحله ای تازه‌ از مبارزه با تروریسم شده است
سرویس ترکیه - رجب طیب اردوغان در سخنانی با بیان این که کشورش وارد «مرحله جدیدی» در فرآیند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» شده گفت که تروریسم در نیم قرن گذشته نزدیک به ۲ تریلیون دلار به اقتصاد ترکیه زیان زده است.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در سی و هشتمین مجمع عمومی شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) اعلام کرد که کشورش وارد مرحله تازه‌ای از روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» شده است. او گفت: «این هفته با تشکیل کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی در مجلس، یک گام مهم دیگر برای حل مسائل کشور در چارچوب دموکراتیک برداشته شد.»

اردوغان با اشاره به اینکه این کمیسیون با حضور نمایندگان احزاب مختلف کار خود را آغاز کرده و وزرای دفاع، کشور و رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت) نیز در آن حضور یافته‌اند، تأکید کرد: «تروریسم در طول ۵۰ سال گذشته حدود ۲ تریلیون دلار به اقتصاد ما خسارت زده و هزاران جوان ما را از ما گرفته است. دیگر نمی‌خواهیم این ملت بازنده باشد.»

او افزود که دولت و نهادهای امنیتی ترکیه با رویکردی استراتژیک و «انجام کارهای دشوار» برای مقابله با تهدیدات، از مرزهای سوریه تا دریای مدیترانه و از قفقاز تا لیبی، حضور و فعالیت دارند. به گفته اردوغان، در این روند، هم مبارزه با تروریسم و هم تقویت اقتصاد و دیپلماسی تجاری همزمان دنبال می‌شود.

اردوغان همچنین از رکوردشکنی صادرات ماه ژوئیه با رقم ۲۵ میلیارد دلار خبر داد و گفت تولید و صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار رسیده است. او تأکید کرد که ترکیه در کنار توسعه اقتصادی، بر سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر عدالت و امنیت انسانی پافشاری می‌کند و این رویکرد باعث شده ترکیه به بازیگری مؤثر در میزهای صلح بین‌المللی تبدیل شود.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان از همه نیروهای سیاسی و اقشار مختلف خواست که از این «گام تاریخی» برای پایان دادن به ترور و تقویت همبستگی ملی حمایت کنند.

