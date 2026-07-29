افشاگری یکی از نمایندگان پیشین مجلس: قرار نیست اوجالان از امرالی بیرون بیاید

به گزارش کردپرس، در حالی که انتظار می‌رود پیش‌نویس «قانون چارچوب صلح» به‌زودی به مجلس ترکیه ارائه شود، شامیل طیار، نماینده پیشین حزب عدالت و توسعه (AKP)، با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، اطلاعاتی پشت‌پرده درباره مفاد احتمالی این قانون افشا کرد. طیار افشا کرد که دولت قصد دارد قانون را پیش از آغاز تعطیلات مجلس به تصویب برساند. به گفته او، عفو عمومی در این طرح پیش‌بینی نشده و قانون نیز تنها برای مدت یک سال اعتبار خواهد داشت.

پنج سال نظارت قضائی و محرومیت از فعالیت سیاسی

طیار مدعی شد اعضای PKK که مشمول قانون شوند، به مدت پنج سال تحت نظارت قضائی قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب‌نکردن جرم در این دوره، امکان ادغام آنان در زندگی اجتماعی فراهم خواهد شد: «اعضای PKK به مدت پنج سال تحت نظارت قضائی قرار می‌گیرند. اگر در این مدت مرتکب جرمی نشوند، در جامعه ادغام خواهند شد. همچنین تا پنج سال اجازه فعالیت سیاسی نخواهند داشت.»

فرماندهان ارشد و رهبران PKK به ترکیه بازنمی‌گردند

نماینده پیشین AKP درباره وضعیت مدیران PKK نیز ادعا کرد آنان اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داشت و نباید علیه این کشور فعالیت کنند: «مدیران نمی‌توانند وارد ترکیه شوند و اجازه نخواهند داشت علیه ترکیه فعالیت کنند. اوجالان نیز در امرالی باقی خواهد ماند.» بر اساس ادعای طیار، قانون جدید تغییری در محل نگهداری عبدالله اوجالان ایجاد نخواهد کرد و او همچنان در زندان امرالی خواهد ماند.

تخمین درباره وضعیت هشت هزار عضو PKK

طیار شمار افرادی را که ممکن است از مقررات این قانون متأثر شوند، حدود هشت هزار نفر اعلام کرد. او گفت در صورت تحقق نتایج مورد انتظار، این افراد ممکن است به ترکیه بازگردند، در عراق و سوریه بمانند یا به کشورهای اروپایی بروند: «در این صورت قندیل به‌طور کامل تخلیه، تمامی غارها برچیده و سلاح‌ها کنار گذاشته خواهند شد.»

احتمال ارائه پیش‌نویس در روزهای پنجشنبه یا جمعه

شامیل طیار همچنین اعلام کرد در صورت رفع اختلاف موجود بر سر یکی از مواد، احتمال دارد پیشنهاد قانونی روز پنجشنبه یا جمعه به مجلس ارائه شود. او مشخص نکرد اختلاف یا ابهام مطرح‌شده مربوط به کدام ماده از پیش‌نویس است.

گفتنی است، جزئیاتی که طیار منتشر کرده، تاکنون از سوی دولت، مجلس یا دیگر طرف‌های روند به‌صورت رسمی تأیید نشده است.