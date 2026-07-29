خبرنگار کُرد دو روز است که در بازداشت به سر می برد

به گزارش کردپرس، فرماندار قاردِش، خبرنگار خبرگزاری برو، شامگاه ۲۵ جولای در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتهام‌های «عضویت در سازمان تروریستی (PKK)» و «انجام فعالیت به نام سازمان تروریستی» به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری او مطرح شده است.

قاردِش از دو روز پیش در اداره پلیس وطن استانبول نگهداری می‌شود و برای مدت ۲۴ ساعت از ملاقات منع شده بود. همچنین گزارش شده است که اجازه دیدار او با شعله رجب‌اوغلو، وکیلش، نیز داده نشده است.

انتظار می‌رود فرماندار قاردِش فردا به دادگستری چاغلایان استانبول منتقل و در برابر مقام قضائی حاضر شود.