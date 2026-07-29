بازخوانی «مه م و زین» در سقز؛ تأکید بر جایگاه هویتی و ادبی شاهکار احمد خانی

به گزارش کرد پرس، این نشست همزمان با رونمایی از تازه ترین ترجمه فارسی این منظومه به قلم عبدالخالق رحمانی، نویسنده و مترجم سقزی، برگزار شد. این ترجمه ۲۰۵ صفحه ای پس از سه سال پژوهش و تلاش، توسط انتشارات «بیریار» منتشر شده است.

عبدالخالق رحمانی با اشاره به روند ترجمه این اثر، «مه م و زین» را فراتر از یک داستان عاشقانه دانست و گفت: این منظومه دربردارنده مفاهیم عرفانی، فلسفی، اجتماعی و تربیتی است.

وی اظهار کرد: این اثر که در سال ۱۶۹۲ میلادی به گویش کرمانجی نگاشته شده، به زبان های مختلف جهان نیز ترجمه شده است.

در ادامه، عبدالله لطیف پور با تبیین جایگاه احمد خانی، او را اندیشمندی فراتر از یک شاعر توصیف کرد و بر ضرورت برگزاری کنگره های علمی برای بازخوانی اندیشه های وی تأکید کرد. وی «مه م و زین» را اثری هویت ساز دانست که رنج های تاریخی را به امید و همبستگی تبدیل کرده است.

حسن آبیار نیز با اشاره به دشواری ترجمه آثار چندلایه، ترجمه فارسی این اثر را گامی مؤثر برای معرفی آن به فارسی زبانان و ایجاد انگیزه برای مراجعه به متن اصلی کرمانجی عنوان کرد.

عابد حسینی نیز احمد خانی را نماد هویت و آگاهی فرهنگی کوردها خواند و گفت «مه م و زین» اثری فلسفی، عرفانی و هویت محور است که نقش مهمی در پاسداشت زبان و فرهنگ کوردی داشته است. وی بر ضرورت شناخت و مطالعه آثار خانی در میان نسل های جدید تأکید کرد.

در پایان، سروه حسینی اشعاری با مضامین فرهنگی و اجتماعی قرائت کرد و این مراسم با اجرای موسیقی و تجلیل از سخنرانان، مترجم و برگزارکنندگان به پایان رسید.