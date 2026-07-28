به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین گفت: آغاز به کار مدیریت راه‌آهن استان گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های ریلی و شتاب‌بخشی به توسعه حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی است.

او افزود: راه‌اندازی مدیریت راه‌آهن آذربایجان‌غربی نقطه عطفی در تقویت جایگاه استان در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری منسجم‌تر طرح‌های ریلی، توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های ترانزیتی و مرزی استان باشد.

رحمانی تاکید کرد: با شکل‌گیری این مدیریت مسیر برای تقویت نقش آذربایجان‌غربی در کریدورهای ارتباطی و تجاری منطقه و استفاده از ظرفیت راه‌آهن در توسعه سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری بیش از پیش فراهم خواهد شد.

در این آیین رسول امجدی به عنوان سرپرست مدیریت راه‌آهن آذربایجان‌غربی و اولین مدیر این مجموعه در استان معرفی شد.









