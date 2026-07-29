۹ درصد مشترکان برق خانگی و تجاری کردستان، پرمصرف هستند

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با رسانه ها، با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان، گفت: سقف الگوی مصرف برای مشترکان خانگی در ماه های گرم سال ۳۰۰ کیلووات ساعت و برای مشترکان تجاری ۸۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده است.

وی اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد ۹۱.۱ درصد مشترکان خانگی استان مصرفی کمتر از الگوی تعیین شده دارند، اما ۸.۹ درصد همچنان در زمره مشترکان پرمصرف قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان درباره وضعیت مصرف در بخش تجاری، افزود: همراهی اصناف و فعالان اقتصادی استان با برنامه های مدیریت مصرف قابل توجه بوده و ۹۲.۲ درصد مشترکان تجاری در چارچوب الگوی تعیین شده برق مصرف کرده اند، در حالی که تنها ۷.۸ درصد از این مشترکان در گروه پرمصرف قرار دارند.

سلطانی با اشاره به اجرای پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرار همدلی»، ادامه داد: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف اجرا می شود و مشارکت شهروندان و فعالان اقتصادی نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق استان داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی مشترکان پرمصرف، هشدار داد: در صورت تداوم مصرف خارج از الگوی تعیین شده و بی توجهی به اخطارهای صادرشده، محدودیت هایی برای این دسته از مشترکان اعمال خواهد شد.