منظر فرهنگی هورامان ظرفیتی برای توسعه پایدار کرمانشاه

به‌گزارش کردپرس؛ کیومرث اعظمی ضمن گرامیداشت سالروز ثبت جهانی هورامان اظهار کرد: پنجم مردادماه یادآور یکی از درخشان‌ترین برگ‌های افتخار در کارنامه میراث فرهنگی استان کرمانشاه است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: شش سال پیش، نبوغ بشر در پیوند با طبیعت خشن و در عین حال سخاوتمند زاگرس در قالب منظر فرهنگی هورامان به تأیید جهانیان رسید و نام این منطقه را در فهرست میراث یونسکو جاودانه کرد.

او با تأکید بر اینکه ثبت جهانی، نه یک نقطه پایان، بلکه آغازی برای مسئولیت‌های سنگین‌تر در جهت حفاظت و توسعه است، گفت: هورامان تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه الگویی منحصربه‌فرد از تعامل انسان با محیط زیست است؛

اعظمی ادامه داد: منظر فرهنگی هورامان/اورامانات ظرفیتی جهانی برای توسعه پایدار کرمانشاه است که باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق، زمینه بهره‌مندی جوامع محلی از این برند ارزشمند جهانی را فراهم آوریم.

او با بیان اینکه در سال‌های اخیر، تلاش‌های متعددی برای حفظ اصالت کالبدی و معنوی هورامان صورت گرفته است، تصریح کرد: از احیای صنایع‌دستی منحصربه‌فرد منطقه گرفته تا توسعه زیرساخت‌های گردشگری متناسب با بافت بومی، همگی در راستای زنده نگه داشتن این میراث زنده انجام شده‌اند و ما در این اداره‌کل مصمم هستیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و مشارکت فعال مردم بومی، هورامان را به عنوان نگینی در گردشگری غرب کشور بیش از پیش تقویت کنیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، در پایان تصریح کرد: امیدواریم با استمرار حمایت‌های ملی و هم‌افزایی دستگاه‌های استانی، شاهد معرفی هرچه بیشتر الگوهای زیست بومی و ارزش‌های فرهنگی هورامان به گردشگران داخلی و خارجی باشیم تا از این راه ضمن حفاظت از این میراث گران‌بها، شاهد رونق اقتصادی و معیشتی برای ساکنان غیور و فرهنگ‌دوست این خطه باشیم.