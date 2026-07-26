ما PKK را منحل کردیم و مبارزه مسلحانه علیه ترکیه را پایان دادیم

به گزارش کردپرس، مصطفی قاراسو، عضو شورای اجرایی KCK، در گفت‌وگویی ویژه با شبکه مدیا خبر، به ارزیابی روند صلح و جامعه دموکراتیک و الزامات قانونی آن پرداخت.

قاراسو با اشاره به تصمیم PKK برای انحلال و پایان دادن به مبارزه مسلحانه علیه ترکیه گفت: «ما حزب را منحل کردیم و مبارزه مسلحانه علیه ترکیه را پایان دادیم. اعلام کردیم در صورتی که شرایط فعالیت سیاسی و دموکراتیک فراهم شود، آزادی کامل اندیشه و سازمان‌یابی وجود داشته باشد و در مسیر حل مسئله کرد و دموکراتیک‌شدن با مانعی روبه‌رو نشویم، می‌توانیم در مبارزه سیاسی و دموکراتیک مشارکت کنیم.»

او افزود: «ما این روند را درست می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم. اگر روند پیش برود، سلاح نیز از چرخه خارج خواهد شد و ما در این زمینه اعتراضی نداریم؛ اما اگر مسئله فقط در سطح خلع سلاح بررسی شود، این رویکرد درستی نیست و به معنای ادامه بی‌راه‌حلی خواهد بود.»

قاراسو تأکید کرد: «اگر این روند تنها به زمین گذاشتن سلاح‌ها محدود شود، حتی یک کودک نیز می‌داند که چنین اقدامی به‌تنهایی راه‌حل نیست و مشکلات تازه‌ای به وجود خواهد آورد. به همین دلیل، باید رویکردی عقلانی و منطقی در پیش گرفته شود.»

اصلاحات قانونی و قانون اساسی باید انجام شود

عضو شورای اجرایی KCK گفت روند صلح باید علاوه بر خلع سلاح، اصلاحات قانونی و قانون اساسی را نیز در بر بگیرد. او با اشاره به گزارش کمیسیون دموکراسی، برادری و همبستگی افزود این کمیسیون نیز تأکید کرده است که نمی‌توان تنها با سیاست‌های امنیتی به نتیجه رسید: «بدون ایجاد تغییرات قانونی، باید اصلاحات لازم در قانون اساسی انجام شود. همچنین آرای دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی ترکیه وجود دارند که تاکنون اجرا نشده‌اند. قانون جدید نیز باید بر اساس چنین رویکردی تنظیم شود.»

هدف ما آزادی عبدالله اوجالان است, او باید آزاد شود

قاراسو با تأکید بر ضرورت تغییر شرایط عبدالله اوجالان گفت: «وضعیت اوجالان دیگر نمی‌تواند مانند گذشته باشد. اگر شرایط پیشین ادامه پیدا کند، این روند نمی‌تواند آن‌گونه که لازم است پیش برود. او نمی‌تواند با افکار عمومی ارتباط برقرار کند، از طریق رسانه‌ها با جامعه سخن بگوید یا با ما در تماس باشد. دولت نیز باید این واقعیت را درک کند و در این زمینه گام بردارد.»

او افزود: «هدف ما آزادی عبدالله اوجالان است. در مرحله نخست باید امکانات لازم برای فعالیت آزادانه او فراهم شود و پس از مدت کوتاهی نیز آزاد شود. تا زمانی که اوجالان آزاد نشود، چه کسی می‌تواند از حل مسئله کرد سخن بگوید؟»

قاراسو گفت ادامه روند در شرایطی که مشخص نباشد عبدالله اوجالان آزاد خواهد شد یا نه، دشوار است و افزود: «باید راهی برای تحقق آزادی اوجالان پیدا شود. وضعیت کنونی پذیرفتنی نیست و بدون طولانی کردن این مسئله، باید آزادی او تحقق یابد.»

زندانیان PKK باید آزاد شده و فعالان خارج از کشور نیز بتوانند بازگردند

عضو شورای اجرایی KCK همچنین خواستار فراهم شدن زمینه بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور و آزادی زندانیان شد.

قاراسو گفت: «اگر عرصه سیاست دموکراتیک گشوده شود، افرادی که در این حوزه فعالیت کرده و در وضعیت غیرقانونی قرار گرفته یا ناچار به خروج از کشور شده‌اند، باید بتوانند بلافاصله بازگردند. بسیاری از دوستان ما نیز باید از زندان آزاد شوند.»

او تأکید کرد قانون جدیدی که در چارچوب روند صلح تدوین می‌شود، باید بازگشت فعالان سیاسی و آزادی زندانیان را نیز در بر بگیرد و زمینه مشارکت آنان در سیاست دموکراتیک را فراهم کند.