ساماندهی ترافیک هسته مرکزی سنندج از اولویت های اصلی مدیریت شهری است

به گزارش کرد پرس، امیر قادری در جلسه شورای ترافیک استان کردستان، گفت: حل ترافیک در یک نقطه، بدون توجه به شبکه معابر، تنها نقش مُسکن دارد و ممکن است مشکل را از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل کند؛ بنابراین مسائل ترافیکی باید در چارچوب یک نگاه جامع بررسی و برطرف شوند.

وی مطالعات ترافیکی را زیربنای تصمیم گیری صحیح در این حوزه دانست و افزود: به شهرداران ابلاغ خواهد شد که در چارچوب قانون، در شهرهای کوچک مطالعات طرح ساماندهی حمل ونقل و در شهرهای بزرگ، از جمله سنندج، طرح جامع حمل ونقل موردتوجه جدی قرارگیرد.

معاون عمرانی استاندار کردستان کاهش ترافیک را نیازمند همکاری مردم و هم افزایی دستگاه های مرتبط دانست و اظهار کرد: ترافیک یک معضل جدی و آزاردهنده برای شهروندان است و تصمیمات شورای ترافیک باید به حل واقعی مشکلات و کاهش نارضایتی مردم منجر شود.

قادری با اشاره به افزایش تردد خودروهای حامل مصالح ساختمانی، نخاله و ماشین آلات عمرانی در سطح شهرها، بر ضرورت مدیریت و ساماندهی این وسایل نقلیه به منظور کاهش گره های ترافیکی، ارتقای ایمنی شهروندان، جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و صیانت از معابر شهری تاکید کرد.

وی بر ضرورت شفافیت درخواست های مطرح شده در شورای ترافیک تاکید کرد و ادامه داد: متقاضیان باید درخواست های خود را به صورت کاملا شفاف و دقیق مطرح کنند، چرا که ابهام در درخواست ها می تواند هم به ضرر متقاضی و هم مراکزتصمیم گیر باشد.