به گزارش کردپرس، آتش‌سوزی گسترده‌ای در مناطق جنگلی و روستاهای سمسور، هم‌زمان با افزایش شدید دمای هوا، آغاز شده و بر اثر وزش باد با سرعت در حال گسترش است.

ساکنان منطقه گفته اند که آتش‌سوزی در نزدیکی یک معدن سنگ و پس از وقوع انفجار در آن آغاز شده است. آتشی که پیش‌تر در این منطقه روی داده بود، بار دیگر در نزدیکی معدن شعله‌ور شده و به دلیل گرمای شدید، وزش باد و کمبود امکانات مهار، وسعت بیشتری پیدا کرده است.

آتش‌سوزی به‌ویژه در روستاها و مناطق فهریکان، دیلکان، مالا قاسا و مالا باوو گسترش یافته و مستقیماً مناطق مسکونی را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، شعله‌ها به تعدادی از خانه‌های روستای فهریکان رسیده و به روستای مالا باوو نیز نزدیک شده‌اند.

آتش همچنین به سمت خانه‌های روستایی ساخته‌شده پس از زلزله در حال پیشروی است و برخی خانه‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند. ساکنان می‌گویند شعله‌ها تا مقابل درِ خانه‌ها رسیده و در صورت مهار نشدن سریع آتش، احتمال وقوع خسارت‌های گسترده‌تر وجود دارد.

امکانات موجود برای مهار آتش کافی نیست

نیروهای آتش‌نشانی در حال مقابله با آتش هستند و ساکنان منطقه نیز با امکانات محدود خود برای مهار شعله‌ها تلاش می‌کنند. با این حال، روستاییان می‌گویند به دلیل وسعت آتش‌سوزی و کمبود تجهیزات، اقدامات کنونی کافی نیست.

ساکنان روستاها اعلام کردند فوری‌ترین نیاز منطقه اعزام خودروهای آتش‌نشانی، تانکرهای آب، تجهیزات امدادی و تیم‌های نجات است. به گفته آنان، نبود امکانات کافی موجب شده است وضعیت هر لحظه بحرانی‌تر شود.

درخواست بسیج فوری امکانات برای مهار آتش

روستاییان برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر و وارد شدن خسارت بیشتر به جان و اموال مردم، از تمام نهادهای مسئول خواستند بدون اتلاف وقت نیروها و تجهیزات امدادی بیشتری به منطقه اعزام کنند.

آنان همچنین از شهروندان و نهادهای مدنی درخواست کردند در حد امکانات خود از روستاهای آسیب‌دیده سمسور حمایت کنند. ساکنان منطقه هشدار دادند در شرایط کنونی هر دقیقه اهمیت دارد و تأخیر در مداخله می‌تواند به وقوع خسارت‌ها و حوادث تازه منجر شود.