۵۰۰ سایت ارتباطی در زمان جنگ، مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش کردپرس، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز سهشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به نقش حیاتی زیرساختهای ارتباطی کشور در شرایط بحرانی گفت: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی مورد اصابت دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت، اما با تلاش شبانهروزی همکاران در بخش دولتی و خصوصی، اجازه ندادیم کشور خاموش شود و ارتباطات مردم پایدار ماند.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای آیتالله غفوری از دولت و همراهیهای دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، اظهار کرد: حمایتهای همیشگی و ویژه مسئولان از دولت، برای مجموعه اجرایی کشور بسیار دلگرمکننده است.
وی با اشاره به شرایط دشواری که دولت چهاردهم مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، افزود: در این مدت با حوادث تلخ و ناگواری مواجه شدیم که شهادت جمعی از خدمتگزاران کشور و رهبر شهیدمان از جمله این اتفاقات بود و امیدواریم همه شهدا نزد خداوند متعال از درجات عالی برخوردار باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از وضعیت ارتباطات کشور در جریان جنگ، تصریح کرد: یکی از حوزههایی که به صورت جدی مورد هدف دشمن قرار گرفت، حوزه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی کشور بود، چراکه پایداری ارتباطات نقش مهمی در افزایش تابآوری جامعه دارد و نخستین نیاز خانوادهها در شرایط بحران، اطلاع از وضعیت یکدیگر است.
هاشمی ادامه داد: با وجود حملات صورتگرفته، مردم عزیز کشورمان به جز دقایق ابتدایی در برخی نقاط، اختلال قابل توجهی در حوزه ارتباطات احساس نکردند و این نتیجه تلاش همه همکاران ما در بخش خصوصی، حاکمیت و دولت بود که اجازه ندادند شبکه ارتباطی کشور دچار آسیب جدی شود.
وی با بیان اینکه اهمیت زیرساخت ارتباطی فراتر از تماس و پیامرسانی است، گفت: امروز بسیاری از خدمات کشور در حوزههای سلامت، بهداشت، آموزش، توزیع سوخت و سایر خدمات عمومی بر بستر شبکه ارتباطی ارائه میشود و همین موضوع اهمیت پایداری این زیرساخت را دوچندان میکند.
وزیر ارتباطات با اشاره به تلاش دشمن برای آسیبزدن به زیرساختهای ارتباطی کشور، افزود: در حوزه پخش برنامههای سازمان صدا و سیما نیز تعامل و همافزایی گستردهای میان وزارت ارتباطات و این سازمان شکل گرفت تا روند اطلاعرسانی و پخش برنامهها بدون وقفه ادامه یابد.
هاشمی خاطرنشان کرد: در مقاطعی ارتباط برخی مناطق با سرزمین اصلی دچار اختلال شد، اما با تلاش همکاران، این ارتباطات در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت و اجازه داده نشد ارتباط مردم با خدمات حیاتی کشور قطع شود.
وی همچنین به حمایت وزارت ارتباطات از سکوهای داخلی در شرایط محدودیتهای ایجادشده اشاره کرد و گفت: با افزایش استفاده مردم از سکوهای داخلی، وزارت ارتباطات بخشی از ظرفیتهای زیرساختی خود در حوزه ذخیرهسازی و پردازش را در اختیار پیامرسانهای داخلی و سکوهای آموزشی مانند شاد قرار داد تا خدماترسانی آنها به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با قدردانی از همراهی مردم ایران اظهار کرد: موفقیت کشور در عبور از این شرایط، حاصل لطف و تفضل الهی، هوشیاری مردم و تلاش مجاهدانه همه دستگاهها و مجموعههای خدمترسان بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر استانی به کرمانشاه، اظهار کرد: در این سفر دو محور اساسی شامل آمادگی برای ارائه خدمات ارتباطی مطلوب به زائران اربعین حسینی و افتتاح پروژههای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان دنبال میشود.
دکتر هاشمی با بیان اینکه ستاد اربعین در حوزه ارتباطات در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: بیش از یک ماه است که به صورت روزانه گزارش اقدامات و آمادگی دستگاههای مرتبط برای ارائه خدمات به مردم و زائران دریافت میشود تا روند خدمترسانی با دقت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی افزود: در همین راستا دو نشست ویدئوکنفرانسی با استانداران استانهای مرزی برگزار شد که استان کرمانشاه به عنوان یکی از استانهای محوری در این زمینه مورد توجه قرار داشت و خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی با محوریت دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه در استان انجام شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت بررسی میدانی اقدامات انجامشده، تصریح کرد: به دریافت گزارشها و برگزاری جلسات اکتفا نکردیم و تصمیم گرفتیم با حضور میدانی در استانهای مرزی، از نزدیک روند اقدامات و آمادگیهای انجامشده را بررسی کنیم که سفر به کرمانشاه نیز در همین چارچوب انجام شده است.
هاشمی در ادامه از افتتاح پروژههای گسترده ارتباطی در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در این سفر بیش از ۲۰۶ پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و امیدواریم آثار و برکات این اقدامات برای مردم عزیز استان ماندگار باشد.
وی با قدردانی از همراهی مدیران اجرایی استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: این حجم از سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات بدون همکاری و تعامل نزدیک دستگاههای مختلف استان امکانپذیر نبود و همراهی مسئولان اجرایی استان نقش مهمی در پیشبرد برنامههای توسعه ارتباطات دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مسیر توسعه زیرساختهای ارتباطی استان کرمانشاه آغاز شده و تلاش میکنیم با همکاری و همافزایی مجموعه مدیریتی استان، این مسیر با سرعت و شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
دکتر هاشمی همچنین با اشاره به حضور معاونان وزارت ارتباطات در این سفر گفت: همه معاونان و مدیران مرتبط در سفر حضور دارند تا مسائل استان را از نزدیک بررسی، اصلاح و تطبیق کنند و زمینه ارائه خدمات هرچه بهتر و شایستهتر به مردم و زائران اربعین حسینی فراهم شود.
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