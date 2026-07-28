به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در دیدار با مسئولان مرز حاجعمران اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه از ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین انتقال زائران رایگان خواهد بود، افزود: ظرفیت گسترده پارکینگ، ناوگان حملونقل عمومی و خدمات پشتیبانی فراهم شده و در سوی عراق نیز انتقال زائران از حاجعمران تا اربیل بهصورت رایگان انجام میشود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مرز تمرچین علاوه بر زائران ایرانی، پذیرای زائران از کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان و سایر کشورهای منطقه است، خاطرنشان کرد: امروز تنها نیاز اصلی، اطلاعرسانی گسترده برای معرفی این مسیر به مردم، بهویژه ساکنان استانهای شمالغرب و شمال کشور است.
استاندار آذربایجانغربی از مشارکت گسترده مردم پیرانشهر در خدمت به زائران نیز قدردانی کرده و افزود: موکبهای مردمی این شهرستان جلوهای ارزشمند از مهماننوازی و ارادت مردم آذربایجانغربی به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش گذاشته است.
رحمانی در پایان بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری آذربایجانغربی و اقلیم کردستان عراق تأکید کرده و افزود: توسعه تجارت مرزی و راهاندازی هرچه سریعتر بازارچه مشترک حاجعمران میتواند زمینه رونق اقتصادی، افزایش مبادلات، ایجاد اشتغال و تقویت روابط مردمی در دو سوی مرز را فراهم کند.
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجانغربی با اشاره به آمادگی کامل مرز تمرچین و حاج عمران برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: همه زیرساختهای لازم در این مرز فراهم شده و حدود ۴۰ گیت برای تردد زائران آماده است.
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در دیدار با مسئولان مرز حاجعمران اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه از ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین انتقال زائران رایگان خواهد بود، افزود: ظرفیت گسترده پارکینگ، ناوگان حملونقل عمومی و خدمات پشتیبانی فراهم شده و در سوی عراق نیز انتقال زائران از حاجعمران تا اربیل بهصورت رایگان انجام میشود.
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