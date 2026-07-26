کشف ۴۱ میلیارد تومان کالای اساسی احتکارشده در کردستان/۵ متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در جمع خبرنگاران، گفت: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر احتکار و تخلفات برخی عرضه کنندگان کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارش ها، با هماهنگی مراجع قضایی و همراهی نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، از انبارهای شناسایی شده بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: در این بازرسی ها مقادیر قابل توجهی برنج، روغن، چای، ماکارونی، مواد شوینده و سایر کالاهای اساسی خانوار کشف و ضبط شد.

سردار الهی با اشاره به برآورد کارشناسان، ارزش کالاهای کشف شده را ۴۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: تمامی اقلام کشف شده در قالب پرونده قضایی توقیف شده است.

وی یادآور شد: در جریان رسیدگی به این پرونده، پنج نفر شناسایی شدند که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام توزیع کالاهای اساسی، بیان کرد: پلیس با افرادی که از طریق احتکار و ایجاد اختلال در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، معیشت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهند، با جدیت و مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

سردار الهی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه احتکار یا توزیع غیرقانونی کالاهای اساسی، موضوع را از طریق سامانه های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مقابله با احتکار و تخلفات اقتصادی با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از اخلال در نظام تأمین کالاهای اساسی، به صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار دارد.