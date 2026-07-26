به گزارش کردپرس، پس از حملات پهپادی اخیر، شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی بخشی از پروازهای خود به اقلیم کردستان را لغو یا تعلیق کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات فرودگاه‌ها، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ پرواز از مبدأ استانبول، امان، دبی، آنتالیا و دوحه به مقصد فرودگاه بین‌المللی اربیل به طور کامل لغو شده است.

همچنین در فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه نیز دو پرواز اصلی شرکت‌های قطر ایرویز و پگاسوس از مبدأ دوحه و استانبول متوقف شده‌اند.

این تحولات پس از آن رخ داد که دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد پنج پهپاد انتحاری را در استان اربیل سرنگون کرده است. در پی این رخداد، قطر ایرویز به طور رسمی اعلام کرد به دلیل تغییرات سریع در وضعیت امنیتی، تمامی پروازهای خود به اربیل، کویت و بحرین را تا پایان ماه ژوئیه به حالت تعلیق درمی‌آورد.

با وجود این، احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل، تأکید کرد که حریم هوایی عراق باز است و تردد هوایی به طور کامل متوقف نشده است.

شرکت «فلای اربیل» نیز اعلام کرد پروازهای این شرکت طبق برنامه ادامه دارد و فرودگاه‌های اقلیم در ساعات گذشته از چند پرواز ورودی از لندن، کلن، قاهره و بغداد استقبال کرده‌اند.