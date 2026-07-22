۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰

برنامه جامع توسعه جنگل کاری و پیشگیری از حریق آبیدر تدوین شد

برنامه جامع توسعه جنگل کاری و پیشگیری از حریق آبیدر تدوین شد

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه فرماندار سنندج، مدیران دستگاه های اجرایی و جمعی از فعالان محیط زیست، با حضور در مجموعه طبیعی کوه آبیدر، ضمن بازدید میدانی از بخش های مختلف این عرصه طبیعی، آخرین وضعیت پوشش جنگلی، منابع تأمین آب، زیرساخت های آبیاری و امکانات مقابله با آتش سوزی را بررسی کردند.

به گزارش کرد پرس، این بازدید با هدف ارزیابی چالش های موجود و تدوین برنامه ای جامع برای حفاظت، احیا و توسعه مجموعه طبیعی آبیدر انجام شد.

فرماندار سنندج در جریان این بازدید، با تأکید بر جایگاه آبیدر به عنوان ریه تنفسی شهر سنندج، گفت: توسعه جنگل کاری در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی آبیدر در دستور کار قرار گرفته است که اجرای آن مستلزم اصلاح شبکه آبیاری، افزایش ظرفیت تأمین آب و ایجاد زیرساخت های پایدار آبرسانی است.

غریب سجادی اظهار کرد: اصلاح و احداث مخازن و استخرهای ذخیره آب از الزامات اجرای این طرح به شمار می رود و باید همزمان با برنامه های توسعه پوشش گیاهی دنبال شود تا شرایط لازم برای حفظ و گسترش جنگل کاری فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به آتش سوزی های سال های اخیر در این مجموعه طبیعی، بر ضرورت تقویت زیرساخت های اطفای حریق تأکید کرد و افزود: ایجاد شبکه دسترسی به آب پرفشار در نقاط مختلف کوهستان، از مهم ترین اقدامات برای افزایش سرعت واکنش در زمان وقوع حریق و کاهش خسارت های احتمالی است.

در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز با تأکید بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع برای حفاظت و توسعه آبیدر، خواستار تعریف و اجرای پروژه های مطالعاتی و عملیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن شد.

امیر قادری با اشاره به اهمیت اکولوژیکی و زیست محیطی آبیدر، بر بررسی دقیق وضعیت پوشش جنگلی، شناسایی عوامل تهدیدکننده و اجرای طرح های حفاظتی و عمرانی تأکید کرد و ادامه داد: آبیدر یکی از سرمایه های طبیعی ارزشمند سنندج و استان کردستان است و حفاظت از آن نیازمند هم افزایی دستگاه های اجرایی و مشارکت مؤثر مردم و فعالان محیط زیست است.

در پایان این بازدید مقرر شد دستگاه های اجرایی ذی ربط با انجام مطالعات تخصصی، تدوین طرح های اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، برنامه های توسعه جنگل کاری، بهبود زیرساخت های آبرسانی، افزایش ظرفیت ذخیره آب و تقویت امکانات پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در مجموعه طبیعی آبیدر را با اولویت در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 2797503

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