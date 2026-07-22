برنامه جامع توسعه جنگل کاری و پیشگیری از حریق آبیدر تدوین شد

به گزارش کرد پرس، این بازدید با هدف ارزیابی چالش های موجود و تدوین برنامه ای جامع برای حفاظت، احیا و توسعه مجموعه طبیعی آبیدر انجام شد.

فرماندار سنندج در جریان این بازدید، با تأکید بر جایگاه آبیدر به عنوان ریه تنفسی شهر سنندج، گفت: توسعه جنگل کاری در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی آبیدر در دستور کار قرار گرفته است که اجرای آن مستلزم اصلاح شبکه آبیاری، افزایش ظرفیت تأمین آب و ایجاد زیرساخت های پایدار آبرسانی است.

غریب سجادی اظهار کرد: اصلاح و احداث مخازن و استخرهای ذخیره آب از الزامات اجرای این طرح به شمار می رود و باید همزمان با برنامه های توسعه پوشش گیاهی دنبال شود تا شرایط لازم برای حفظ و گسترش جنگل کاری فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به آتش سوزی های سال های اخیر در این مجموعه طبیعی، بر ضرورت تقویت زیرساخت های اطفای حریق تأکید کرد و افزود: ایجاد شبکه دسترسی به آب پرفشار در نقاط مختلف کوهستان، از مهم ترین اقدامات برای افزایش سرعت واکنش در زمان وقوع حریق و کاهش خسارت های احتمالی است.

در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز با تأکید بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع برای حفاظت و توسعه آبیدر، خواستار تعریف و اجرای پروژه های مطالعاتی و عملیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن شد.

امیر قادری با اشاره به اهمیت اکولوژیکی و زیست محیطی آبیدر، بر بررسی دقیق وضعیت پوشش جنگلی، شناسایی عوامل تهدیدکننده و اجرای طرح های حفاظتی و عمرانی تأکید کرد و ادامه داد: آبیدر یکی از سرمایه های طبیعی ارزشمند سنندج و استان کردستان است و حفاظت از آن نیازمند هم افزایی دستگاه های اجرایی و مشارکت مؤثر مردم و فعالان محیط زیست است.

در پایان این بازدید مقرر شد دستگاه های اجرایی ذی ربط با انجام مطالعات تخصصی، تدوین طرح های اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، برنامه های توسعه جنگل کاری، بهبود زیرساخت های آبرسانی، افزایش ظرفیت ذخیره آب و تقویت امکانات پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در مجموعه طبیعی آبیدر را با اولویت در دستور کار قرار دهند.