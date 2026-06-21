۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

سرویس ترکیه - رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی با تأکید بر اینکه آنکارا به دنبال تشدید تنش‌ها در منطقه نیست، اعلام کرد کشورش ضمن احترام به حاکمیت و حقوق مشروع سایر کشورها، در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت، حاکمیت و منافع ملی خود با قاطعیت واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در بخشی از سخنرانی خود در مراسم تحویل ناوچه «جام. رومان» (CAm. Roman) به نیروی دریایی رومانی و الحاق شناور گشتی اقیانوسی «تی‌سی‌جی کوچ‌حصار» (TCG Koçhisar) به ناوگان نیروی دریایی ترکیه، به تشریح رویکرد آنکارا در حوزه سیاست خارجی، امنیت منطقه‌ای و دفاع از منافع ملی پرداخت.

اردوغان گفت: «هدف ترکیه ایجاد تنش در منطقه نیست، بلکه تقویت صلح، عدالت، آرامش و ثبات است.»

او افزود: «ما به دنبال بحران، هرج‌ومرج، نزاع و درگیری با هیچ‌کس نیستیم؛ برعکس، از همکاری‌های قدرتمند مبتنی بر احترام متقابل حمایت می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر احترام آنکارا به حقوق سایر کشورها اظهار داشت: «ما هیچ‌گاه چشم‌داشتی به سرزمین یا حاکمیت دیگران نداشته‌ایم و نداریم. همچنین هیچ‌گاه به حقوق و منافع مشروع هیچ کشوری چشم ندوخته‌ایم.»

اردوغان در عین حال هشدار داد که ترکیه در برابر هرگونه تهدید علیه منافع و حاکمیت خود سکوت نخواهد کرد و گفت: «در عین حال، اجازه نمی‌دهیم هیچ‌کس به حاکمیت ما تعرض کند، برای کشورمان تهدید ایجاد کند یا به منافع ما آسیب برساند.»

او در تشریح رویکرد ترکیه افزود: «اصل ما بسیار روشن است؛ نه حق کسی را می‌خوریم و نه اجازه می‌دهیم حق ما خورده شود.»

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد که کمک به تأمین نیازهای امنیتی کشورهای دوست و متحد از طریق توانمندی‌های ملی صنعت دفاعی ترکیه، بخشی از همین رویکرد و مسئولیت‌پذیری آنکارا در قبال شرکای خود است.

اردوغان در پایان گفت دو شناوری که در این مراسم به آب انداخته شدند، نمادی از این دیدگاه، باور و اراده ترکیه در دفاع از منافع ملی و توسعه همکاری‌های امنیتی با کشورهای دوست و متحد هستند.

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

اردوغان: به دنبال تنش و درگیری نیستیم، اما اجازه تهدید حاکمیت و منافع ترکیه را هم نمی‌دهیم

کد مطلب 2796546

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