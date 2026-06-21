به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در بخشی از سخنرانی خود در مراسم تحویل ناوچه «جام. رومان» (CAm. Roman) به نیروی دریایی رومانی و الحاق شناور گشتی اقیانوسی «تی‌سی‌جی کوچ‌حصار» (TCG Koçhisar) به ناوگان نیروی دریایی ترکیه، به تشریح رویکرد آنکارا در حوزه سیاست خارجی، امنیت منطقه‌ای و دفاع از منافع ملی پرداخت.

اردوغان گفت: «هدف ترکیه ایجاد تنش در منطقه نیست، بلکه تقویت صلح، عدالت، آرامش و ثبات است.»

او افزود: «ما به دنبال بحران، هرج‌ومرج، نزاع و درگیری با هیچ‌کس نیستیم؛ برعکس، از همکاری‌های قدرتمند مبتنی بر احترام متقابل حمایت می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر احترام آنکارا به حقوق سایر کشورها اظهار داشت: «ما هیچ‌گاه چشم‌داشتی به سرزمین یا حاکمیت دیگران نداشته‌ایم و نداریم. همچنین هیچ‌گاه به حقوق و منافع مشروع هیچ کشوری چشم ندوخته‌ایم.»

اردوغان در عین حال هشدار داد که ترکیه در برابر هرگونه تهدید علیه منافع و حاکمیت خود سکوت نخواهد کرد و گفت: «در عین حال، اجازه نمی‌دهیم هیچ‌کس به حاکمیت ما تعرض کند، برای کشورمان تهدید ایجاد کند یا به منافع ما آسیب برساند.»

او در تشریح رویکرد ترکیه افزود: «اصل ما بسیار روشن است؛ نه حق کسی را می‌خوریم و نه اجازه می‌دهیم حق ما خورده شود.»

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد که کمک به تأمین نیازهای امنیتی کشورهای دوست و متحد از طریق توانمندی‌های ملی صنعت دفاعی ترکیه، بخشی از همین رویکرد و مسئولیت‌پذیری آنکارا در قبال شرکای خود است.

اردوغان در پایان گفت دو شناوری که در این مراسم به آب انداخته شدند، نمادی از این دیدگاه، باور و اراده ترکیه در دفاع از منافع ملی و توسعه همکاری‌های امنیتی با کشورهای دوست و متحد هستند.