۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۵

٥ هزار انشعاب غیر مجاز برق در آذربایجان غربی شناسایی شد

٥ هزار انشعاب غیر مجاز برق در آذربایجان غربی شناسایی شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تاکنون، ۵ هزار و ۷۲۶ انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شده است، همچنین ۹ هزار و ۸۵۵ کنتور معیوب تعویض و ۹ هزار و ۵۰ کنتور جدید نیز در سراسر استان در قالب این طرح نصب شده است.

به گزارش کردپرس، طاهر کیا مهر با اشاره به پیش‌بینی افزایش محسوس دمای هوا از روز جمعه ۲ مردادماه افزود: طبق پیش بینی های هواشناسی و با آغاز موج جدید گرما در هفته پیش رو، ادامه همکاری مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: همراهی مردم استان در روزهای اخیر موجب شد پیک مصرف برق استان حدود ۳۰ مگاوات کاهش یابد.

کیامهر تأکید کرد: تجربه روزهای گذشته نشان داد که با انجام اقداماتی ساده مانند تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، می‌توان بدون کاهش آسایش، سهم مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق داشت.

کیامهر ادامه داد: مدیریت مصرف و توجه به مصرف بهینه برق در شرایط کنونی یک وظیفه ملی و همگانی است که با همدلی تمام آحاد جامعه می توان به بهترین شکل این وظیفه را انجام داد.

کد مطلب 2797517

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