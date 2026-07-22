٥ هزار انشعاب غیر مجاز برق در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش کردپرس، طاهر کیا مهر با اشاره به پیش‌بینی افزایش محسوس دمای هوا از روز جمعه ۲ مردادماه افزود: طبق پیش بینی های هواشناسی و با آغاز موج جدید گرما در هفته پیش رو، ادامه همکاری مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: همراهی مردم استان در روزهای اخیر موجب شد پیک مصرف برق استان حدود ۳۰ مگاوات کاهش یابد.

کیامهر تأکید کرد: تجربه روزهای گذشته نشان داد که با انجام اقداماتی ساده مانند تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، می‌توان بدون کاهش آسایش، سهم مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق داشت.

کیامهر ادامه داد: مدیریت مصرف و توجه به مصرف بهینه برق در شرایط کنونی یک وظیفه ملی و همگانی است که با همدلی تمام آحاد جامعه می توان به بهترین شکل این وظیفه را انجام داد.