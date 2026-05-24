جماعت عدالت کردستان: تنها راه نجات اقلیم، برگزاری مجدد انتخابات است

به گزنرش کردپرس، شورای رهبری حزب جماعت عدالت کردستان در نشستی در اربیل، ضمن بررسی آخرین تحولات سیاسی اقلیم کردستان و عراق، تأکید کرد که تنها راه خروج اقلیم از بحران مشروعیت و بن‌بست حکمرانی، برگزاری مجدد انتخابات از طریق مکانیزمی شفاف و به دور از تقلب و مهندسی سیاسی است.

در بیانیه منتشرشده از سوی این نشست آمده است که روابط جماعت با احزاب سیاسی اقلیم، از جمله حزب دمکرات کردستان، مورد بررسی قرار گرفته و این حزب تلاش می‌کند روابط خود را با تمامی جریان‌های سیاسی بر مبنای اولویت دادن به معیشت و زندگی مردم تنظیم کند.

شورای رهبری جماعت عدالت همچنین به تحولات سیاسی عراق و تشکیل کابینه جدید به ریاست علی زیدی پرداخت و اعلام کرد که دولت جدید نیز همچون دوره‌های گذشته بر پایه سهم‌خواهی و پارتی‌بازی تشکیل شده و ائتلاف سه حزب اپوزیسیون اقلیم از حق قانونی خود محروم شده است. با این حال، این حزب برای کابینه جدید عراق در زمینه حل مشکلات اقلیم کردستان، پرداخت حقوق‌ها، بهبود خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی آرزوی موفقیت کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، جماعت عدالت و حزب حاکم اقلیم را مسئول اصلی تداوم بن‌بست سیاسی، تعطیلی پارلمان و تأخیر در تشکیل کابینه جدید دانست و بار دیگر بر تصمیم خود برای بایکوت این دوره از پارلمان تأکید کرد.

این حزب همچنین نسبت به ادامه بحران پرداخت حقوق‌ها ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که حاکمان اقلیم همچنان از مسئله حقوق به عنوان ابزاری علیه مردم استفاده می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که گرانی و ناامنی منطقه‌ای فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کرده است. جماعت عدالت خواستار حل ریشه‌ای این بحران شد تا حقوق‌بگیران اقلیم هر ماه در نگرانی دریافت دستمزد خود نباشند.

در پایان این نشست نیز بر تسریع در تکمیل ساختار داخلی و تشکیلاتی حزب، بر اساس نتایج و توصیه‌های پنجمین کنگره جماعت عدالت، تأکید شد.