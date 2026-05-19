توزیع گسترده مرغ منجمد در کردستان ادامه دارد

به گزارش کرد پرس، سیدامید فهری با تشریح آخرین اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، گفت: در راستای اجرای سیاست های تنظیم بازار و با هدف حمایت از سبد خانوار، توزیع گسترده مرغ منجمد در سطح استان آغاز شده و شهروندان می توانند با مراجعه به روستابازارها، فروشگاه های زنجیره ای و مراکز عرضه منتخب، نیاز خود را تامین کنند.

وی افزود: با برنامه ریزی و تمهیدات انجام شده، دسترسی تمامی اقشار جامعه به مرغ منجمد تسهیل شده و تعاونی های مصرف ادارات نیز می توانند برای تامین نیاز کارکنان خود اقدام کنند.

مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان با اشاره به آمادگی شبکه توزیع استان، اظهار کرد: از تمامی فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای صنفی دارای امکانات استاندارد نگهداری و عرضه مرغ منجمد دعوت می شود با مراجعه به اداره کل پشتیبانی امور دام استان، سهمیه مورد نیاز خود را دریافت کنند تا روند توزیع در سراسر استان، به ویژه مناطق دوردست، تقویت شود.

فهری با تاکید بر کافی بودن ذخایر موجود در استان، ادامه داد: خوشبختانه هیچ مشکلی در تامین و توزیع مرغ منجمد وجود ندارد و این روند تا زمان اشباع بازار و اطمینان از ثبات کامل قیمت ها با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد آرامش در بازار، کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کنندگان عنوان کرد و یادآور شد: تلاش می کنیم با توزیع مستمر کالاهای اساسی، زمینه دسترسی آسان و مناسب مردم به اقلام مورد نیاز فراهم شود.