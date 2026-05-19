الهام احمد گزارش دیدار با اوجالان در امرالی را تکذیب کرد

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان با انتشار توئیتی گزارشهای منتشرشده درباره سفرش به جزیره امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان را تکذیب کرد و تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه یا احتمالی برای برگزاری دیدار وجود ندارد.
در روزهای اخیر برخی رسانههای ترکیه مدعی شده بودند که «الهام احمد» به همراه «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، در ماه مارس سال جاری به جزیره امرالی سفر کرده و با عبدالله اوجالان دیدار کردهاند.
الهام احمد با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که چنین سفری انجام نشده است. او همچنین تأکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه یا احتمالی برای برگزاری دیدار وجود ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی هفتههای گذشته گمانهزنیها درباره احتمال آغاز گفتوگوهای جدید میان طرفهای کُرد و دولت ترکیه افزایش یافته بود.
