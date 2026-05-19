الهام احمد گزارش دیدار با اوجالان در امرالی را تکذیب کرد

به گزارش کردپرس، «الهام احمد» رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان با انتشار توئیتی گزارش‌های منتشرشده درباره سفرش به جزیره امرالی و دیدار با عبدالله اوجالان را تکذیب کرد و تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه یا احتمالی برای برگزاری دیدار وجود ندارد.