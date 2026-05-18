به گزارش کردپرس، روز پنج‌شنبه ۱٤ مه ۲۰۲٦، مجلس نمایندگان عراق با حضور ۲۷۰ نماینده و رؤسا و رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی تشکیل جلسه داد و به کابینه «علی زیدی» و ۱۴ وزیر او رای اعتماد داد.

​در این جلسه، کاندیداهای تعدادی از وزارتخانه‌ها نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را به دست آورند و رد شدند؛ کاندیداهای چند وزارتخانه دیگر نیز هنوز معرفی نشده بودند.

​بر اساس آنچه رسانه‌های عراقی منتشر کرده‌اند، ‌ با دستور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، تصمیمات لازم در خصوص اداره وزارتخانه‌هایی که وزیر آن‌ها مشخص نشده اتخاذ گردید و سرپرستی آن‌ها به شرح زیر واگذار شد:

​۱- وزارتخانه‌های کشور و دفاع: به صورت سرپرستی توسط خود «علی زیدی» نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح اداره می‌شوند.

​۲- وزارت برنامه‌ریزی: سرپرستی آن به «فالح ساری» وزیر دارایی واگذار شد.

​۳- وزارت علوم و آموزش عالی: سرپرستی آن به «عبدالحسین موسوی» وزیر بهداشت واگذار شد.

​۴- وزارت مسکن و شهرسازی: سرپرستی آن به «فواد حسین» وزیر امور خارجه واگذار شد.

​۵- وزارت کار و امور اجتماعی: سرپرستی آن به «خالد شوانی» وزیر دادگستری واگذار شد.

​۶- وزارت ورزش و جوانان: سرپرستی آن به «محمد نوری احمد» وزیر صنعت واگذار شد.

​۷- وزارت مهاجرت: سرپرستی آن به «مثنی التمیمی» وزیر منابع آبی واگذار شد.

​۸- وزارت فرهنگ: سرپرستی آن به «سروه عبدالواحد» وزیر محیط زیست واگذار شد.