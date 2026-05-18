به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه ۱٤ مه ۲۰۲٦، مجلس نمایندگان عراق با حضور ۲۷۰ نماینده و رؤسا و رهبران احزاب و جریانهای سیاسی تشکیل جلسه داد و به کابینه «علی زیدی» و ۱۴ وزیر او رای اعتماد داد.
در این جلسه، کاندیداهای تعدادی از وزارتخانهها نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را به دست آورند و رد شدند؛ کاندیداهای چند وزارتخانه دیگر نیز هنوز معرفی نشده بودند.
بر اساس آنچه رسانههای عراقی منتشر کردهاند، با دستور علی زیدی، نخستوزیر عراق، تصمیمات لازم در خصوص اداره وزارتخانههایی که وزیر آنها مشخص نشده اتخاذ گردید و سرپرستی آنها به شرح زیر واگذار شد:
۱- وزارتخانههای کشور و دفاع: به صورت سرپرستی توسط خود «علی زیدی» نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح اداره میشوند.
۲- وزارت برنامهریزی: سرپرستی آن به «فالح ساری» وزیر دارایی واگذار شد.
۳- وزارت علوم و آموزش عالی: سرپرستی آن به «عبدالحسین موسوی» وزیر بهداشت واگذار شد.
۴- وزارت مسکن و شهرسازی: سرپرستی آن به «فواد حسین» وزیر امور خارجه واگذار شد.
۵- وزارت کار و امور اجتماعی: سرپرستی آن به «خالد شوانی» وزیر دادگستری واگذار شد.
۶- وزارت ورزش و جوانان: سرپرستی آن به «محمد نوری احمد» وزیر صنعت واگذار شد.
۷- وزارت مهاجرت: سرپرستی آن به «مثنی التمیمی» وزیر منابع آبی واگذار شد.
۸- وزارت فرهنگ: سرپرستی آن به «سروه عبدالواحد» وزیر محیط زیست واگذار شد.
نظر شما