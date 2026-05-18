به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در سخنانی به برخی احزاب سیاسی اقلیم کردستان حمله کرد و گفت این احزاب به دنبال جلب رضایت اتحادیه میهنی و حزب دمکرات هستند تا شاید بتوانند یک کرسی وزارت به دست آورند.
او با انتقاد از نحوه کسب کرسیهای پارلمانی برخی جریانها اظهار داشت: «کرسی پارلمانی وقتی با رأی تقلب و صدقه سیاسی به دست آمده باشد، بیارزش میشود و هیچکس حسابی روی آن جریان باز نمیکند.»
شاسوار عبدالواحد همچنین تأکید کرد که جنبش نسل نو برای دستیابی به یک پست وزارتی « لە لە نمی زند» و حاضر نیست برای گرفتن یک وزارتخانه، اعتبار سیاسی خود را زیر سؤال ببرد.
این اظهارات با واکنش شدید علی حمهصالح، سخنگوی جنبش موضع میهنی، روبهرو شد. او در پاسخ، شاسوار عبدالواحد را به «فروش رأی و اراده خود» متهم کرد و مدعی شد وی به دلیل ترس از پروندههای قضایی و مسائل مالی، به «دستنشانده» حکومت تبدیل شده است.
علی حمهصالح همچنین با استفاده از ادبیاتی بسیار تند، شاسوار عبدالواحد را متهم کرد که از «پول قاچاق و باجگیری» بهرهمند میشود و گفت: «با وجود همه این مسائل، هنوز هم از مواضع خود عقبنشینی نمیکند.»
این تبادل اتهامات در حالی صورت میگیرد که فضای سیاسی اقلیم کردستان در روزهای اخیر شاهد افزایش تنشها و اختلافات میان احزاب و جریانهای مختلف بر سر تشکیل ائتلافها و تقسیم مناصب حکومتی بوده است.
