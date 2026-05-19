بالگرد اطفای حریق باید در کردستان استقرار یابد/توسعه گردشگری اورامان با حفظ محیط زیست

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در آیین بهره برداری از نمایندگی حفاظت محیط زیست اورامان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: همه ما موظف و مکلف هستیم این میراث بی نظیر را حفظ کرده و به نسل های آینده تحویل دهیم.

وی با اشاره به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی کردستان و منطقه اورامان، افزود: پوشش گیاهی، جنگل های زیبا، کوه های سربه فلک کشیده و فرهنگ اصیل مردم منطقه، ظرفیت کم نظیری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کرده است.

استاندار کردستان با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند تقویت زیرساخت ها است، اظهار کرد: با وجود این همه ظرفیت، کردستان از کمترین امکانات گردشگری در منطقه برخوردار است و نباید در استانی با این میزان قابلیت، حتی یک نفر بیکار وجود داشته باشد.

لهونی با تاکید بر اینکه محیط زیست خط قرمز ماست، ادامه داد: دلیلی ندارد اجرای طرح هادی و توسعه روستاها متوقف شود، بلکه این اقدامات باید با رعایت ملاحظات زیست محیطی و بررسی های کارشناسی انجام گیرد.

وی خواستار کاهش محدودیت های موجود برای ایجاد زیرساخت های گردشگری در اورامان شد و یاداور شد: واحدهای رفاهی، گردشگری و اقامتی در منطقه باید با مشورت محیط زیست ایجاد شود.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی برخی روستاهای منطقه، بیان کرد: جاده قدیمی ارتباطی بین استان های کردستان و کرمانشاه که چندین پل تاریخی و روستا در مسیر آن قرار داشت، به دلیل سدسازی از بین رفته و جاده جایگزین آن تاکنون احداث نشده است که این موضوع نیازمند مساعدت مسئولان کشوری است.

لهونی بر ضرورت تقویت امکانات مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع تاکید کرد و گفت: استقرار یک فروند بالگرد اطفای حریق به صورت ثابت در استان کردستان یک ضرورت است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این آیین، اورامان را نمونه زندگی سازگار با طبیعت توصیف کرد و اظهار کرد: معماری اورامان نشانه سازگاری مردم این منطقه با طبیعت است و ارزش بسیار بالایی دارد.

شینا انصاری افزود: همزیستی مردم منطقه با طبیعت به گونه ای است که گونه های حیات وحش به محدوده های سکونتگاهی نزدیک هستند و این موضوع نشان دهنده پیوند عمیق مردم با محیط زیست است.

وی با تاکید بر لزوم حفظ میراث بین نسلی، ادامه داد: ما منکر توسعه نیستیم اما توسعه باید همسو با محیط زیست و مبتنی بر ویژگی های اکوسیستمی هر منطقه باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت های گردشگری اورامان، یادآور شد: هرگونه تصمیم گیری درباره توسعه گردشگری در مناطق حفاظت شده باید در شورای عالی محیط زیست بررسی شود.

انصاری همچنین آتش سوزی جنگل ها و مراتع را از دغدغه های جدی این سازمان دانست و بیان کرد: قرار است با محوریت وزارت کشور، تجهیزات و بالگرد اطفای حریق در مناطق حادثه خیز مستقر شود و در صورت نهایی شدن این برنامه، استان کردستان نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.