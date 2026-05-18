به گزارش کردپرس، آریز عبدالله عضو رهبری اتحادیه میهنی در گفتوگویی با روداو با انتقاد از ادامه سیستم «دو ادارهای» در اقلیم کردستان، اعلام کرد این ساختار باعث تضعیف هرچه بیشتر اقلیم در حوزههای سیاسی، اداری و بینالمللی میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ساختار دو ادارهای در اقلیم کردستان گفت: «این شیوه نه تنها کمکی به اقلیم نمیکند، بلکه آن را بسیار ضعیف میکند.»
او همچنین از نچیروان بارزانی خواست برای یکپارچهسازی ساختار اداری اقلیم وارد عمل شود و گفت: «از ایشان میخواهم برای وضعیت کنونی اقلیم چارهجویی کند.»
این شخصیت سیاسی با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه و نهادهای دولتی تصریح کرد که ادامه وضعیت کنونی، جایگاه اقلیم کردستان را در دولت فدرال عراق، در روابط با کشورهای همسایه و همچنین در جامعه بینالمللی تضعیف خواهد کرد.
وی در ادامه تأکید کرد راهحل، تشکیل «دولتی کارآمد و خدمتگزار» در کنار پارلمان و توزیع اختیارات میان نهادهاست؛ موضوعی که به گفته او میتواند زمینه پایان یافتن بحث «دو ادارهای» در اقلیم کردستان را فراهم کند.
