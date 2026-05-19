۲۲۸۳ فقره انشعاب آب غیرمجاز در کردستان شناسایی شد

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: یکی از چالش های پیش روی آبفا وجود انشعابات و مصارف غیرمجاز است و شرکت آب و فاضلاب کردستان نیز همواره مصمم است انشعابات غیرمجاز موجود را با همراهی شهروندان تبدیل به مجاز کند.

وی افزود: شناسایی و برخورد با انشعاب های غیرمجاز یکی از مهم ترین اولویت های شرکت بوده و این اقدام در راستای مدیریت بهینه منابع آبی، کاهش هدررفت و تأمین پایدار آب شرب شهروندان انجام می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اظهار کرد: در همین راستا علاوه بر انشعابات تبدیل به مجاز شده در سال گذشته، مابقی انشعابات غیرمجاز نیز در سال جاری تعیین تکلیف و تبدیل شدن آنها به مجاز در دستور کار شرکت آبفا استان قرار دارد.

فرهاد ادامه داد: شهروندانی نیز که دارای انشعاب غیرمجاز هستند، در اسرع وقت نسبت به تبدیل انشعاب خود اقدام کنند تا شاهد بهره مندی عادلانه تر همگان از آب باشیم.