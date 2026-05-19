به گزارش کردپرس، ارسلان شکری با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان اظهار کرد: آذربایجانغربی دارای ۷ مرز رسمی با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان است که ۴ مرز آن مشترک با کشور ترکیه بوده و پایانه مرزی کوزهرش نیز یکی از این مرزهای رسمی مصوب شورای ساماندهی مرزها به شمار میرود.
او افزود: طرح جامع پایانه مرزی کوزهرش در دستور کار قرار دارد و فاز نخست آن به پایان رسیده و همچنین جزئیات فنی، نقشهها و مراحل اجرایی فاز دوم نیز در حال تدوین بوده و بهزودی وارد مرحله پیمانسپاری میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ادامه داد: با توجه به ضرورت توسعه زیرساختهای این پایانه مرزی، در مرحله موقت، بخش مسافری بهصورت کانکسی جانمایی شده و از فردا عملیات پیکنی سایت موقت آغاز تا با بهرهبرداری از این کانکسها، تردد مسافران در مرز کوزهرش عملیاتی شود.
شکری با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای تجهیز و استقرار کانکسها حدود ۱۱ میلیارد تومان است، تصریح کرد: قراردادهای مربوطه منعقد و تأمین اعتبار انجام شده و پیمانکاران نیز عملیات اجرایی را آغاز خواهند کرد.
او با اشاره به میزان اعتبار طرح جامع تاکید کرد: اجرای کامل طرح جامع پایانه مرزی کوزهرش نیازمند اعتباری بالغ بر یک همت است که مطالعات آن انجام شده، نقشهها آماده بوده و انشعابات برق و سایر تأسیسات زیربنایی نیز اخذ شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از برگزاری نشست مشترک استاندار آذربایجانغربی با استانداران کشورهای همسایه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نشست با هدف بررسی مسائل و توسعه همکاریهای مرزی میان طرفین برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ مرز کوزه رش سلماس چهارمین گذرگاه رسمی ایران و ترکیه خواهد بود.
