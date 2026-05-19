حمله مسلحانه به ماشین آلات معدنی در سقز/نیروهای امنیتی در تعقیب مهاجمان

به گزارش کرد پرس، پنج فرد مسلح ناشناس به معدن «میرگه نقشینه» در شهرستان سقز حمله کردند و بخشی از ماشین آلات این مجموعه معدنی را به آتش کشیدند.

بررسی های اولیه نشان می دهد این اقدام با هدف ایجاد اخلال در روند فعالیت اقتصادی منطقه و باج گیری انجام شده است و بلافاصله پس از وقوع حادثه، موضوع در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، مهاجمان در قالب یک گروه پنج نفره اقدام به این عملیات کرده اند و نیروهای امنیتی با اشراف اطلاعاتی، عملیات شناسایی و تعقیب آنان را ادامه می دهند.

همچنین برخی ادعاهای منتشر شده در فضای رسانه ای درباره دخالت گروهک تروریستی پژاک و حضور سه دستگاه خودرو در این حادثه تکذیب شده و بررسی ها نشان می دهد عاملان حادثه صرفاً افراد مسلح ناشناس بوده اند.

این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و میزان خسارات وارده به ماشین آلات معدنی در دست بررسی است.