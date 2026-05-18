نخبگان اهل سنت کرمانشاه طلسم شکنی در شورای هفتم / فردین رحیمی

خبرگراری کردپرس _ روزگاری که سایه سنگین جنگ تحمیلی مستکبران و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا بر منطقه افکنده شده و مهم‌ترین انتخابات محلی کشور را به تعویقی طولانی کشانده است، فضای سیاسی کلانشهر کرمانشاه تلاطمی متفاوت را تجربه می‌کند.

این اولین بار نیست که تقویم انتخاباتی شورای شهر تحت تأثیر متغیرهای برون‌مرزی و درون تغییر می‌کند، اما تجربه نشان داده که این وقفه‌های طولانی، همواره تاب‌آوری مدیریت شهری را به چالش کشیده و ذهنیت عمومی را نسبت به کارآمدی نهادهای انتخابی حساس‌تر کرده است.

شورای شهر کرمانشاه در ادوار گذشته، تصویری از یکی از پرچالش‌ترین پارلمان‌های شهری ایران را به نمایش گذاشت، جایی که عدم مدیریت دقیق در بدنه شورا و تغییرات شهرداران، اتمسفر شهر را ملتهب کرد. در آن روزهای سخت، اگر تدبیر عالی استانداری و هوشیاری دستگاه‌های امنیتی نبود، بحران مدیریت شهری کرمانشاه می‌توانست به چالشی ملی تبدیل شود. همین سوابق تلخ است که امروز، ضرورت بازنگری در ترکیب شورا و بازگشت به اعتماد مردمی را به یک فوریت ملی در استان تبدیل کرده است.

در میان این فشارها و فضای جنگی، ثبت‌نام و تایید صلاحیت‌های نهایی نشان داد که اراده نظام بر مشارکت حداکثری است. کرمانشاه ملقب به هندستان ایران، قرن‌هاست که گنجینه‌ای از اقوام و مذاهب را در دل خود جای داده تنوعی که نه یک تهدید، بلکه یک فرصت بی‌بدیل برای توسعه است. با این حال، نمی‌توان کتمان کرد که در دوره‌های اخیر، نوعی اجحاف نانوشته باعث شد تا نخبگان اهل سنت، علیرغم جمعیت قابل توجه و نفوذ اجتماعی‌شان در شهر، از ورود به صحن شورا باز بمانند.

ریشه‌یابی این موضوع نشان می‌دهد که بیش از موانع بیرونی، عدم انسجام راهبردی در میان نخبگان برای تغییر این رویکرد، عامل اصلی باقی ماندن این طلسم بوده است.

اما امروز، ورق در حال برگشتن است. با اعلام اسامی نهایی، ظهور چهره‌های شاخص و بااصالتی چون سید یحیی هاشمی برزنجی، معادلات انتخاباتی را جابه‌جا کرده است. او که برخاسته از خاندان بزرگ مشایخ هاشمی برزنجی و از مجریان و فعالان فرهنگی خوش‌نام استان است، تنها یک نام در لیست نیست؛ بلکه نماد پیوند رسانه، فرهنگ و تخصص اجرایی است. حضور او در صداوسیما و تسلطش بر لایه‌های پنهان مدیریت شهری به واسطه سوابق خدمتی در شهرداری، از وی چهره‌ای ساخته که زبان مشترک اقوام و مذاهب کرمانشاه محسوب می‌شود.

تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که سید یحیی هاشمی، شانس اول ورود به شورای شهر و کلید شکستن طلسم سالیان دراز است. حمایت‌های روزافزون مردمی از این جوان شایسته، نشان‌دهنده یک بیداری جمعی است بیداری جریانی که معتقد است شورای شهر کرمانشاه برای خروج از بن‌بست، نیازمند کلکسیونی از شایستگان تمام مذاهب است. پیروزی او نه تنها یک موفقیت فردی، بلکه تبدیل شدن نفاق و ناامیدی به اعتماد و امید به آینده خواهد بود. گامی بلند برای اینکه پارلمان شهری کرمانشاه دوباره به جایگاه واقعی خود به عنوان نهادی مردمی و مقتدر بازگردد.