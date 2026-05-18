سایه انتقام و خشونت قومی بر عملیات ژانویه 2026 دمشق علیه کردها

به گزارش کردپرس، گزارش «مرکز اطلاعات روژاوا» درباره حمله ژانویه ۲۰۲۶ نیروهای وابسته به دولت سوریه به شمال و شرق سوریه، تصویری گسترده از نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان این عملیات ارائه می‌دهد. این گزارش مدعی است که بخش عمده این تخلفات توسط نیروهای ارتش عربی سوریه (SAA) و گروه‌های هم‌پیمان آن علیه غیرنظامیان، نیروهای SDF و ساکنان کُرد مناطق تحت اداره خودگردان شمال و شرق سوریه انجام شده است.

بر اساس این گزارش، عملیات نظامی دولت انتقالی سوریه از ۶ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد؛ حمله‌ای که ابتدا محله‌های کردنشین حلب را هدف قرار داد و سپس به مناطق رقه، طبقه، دیرالزور، حسکه و حومه کوبانی گسترش یافت. این حمله پس از ماه‌ها بن‌بست در مذاکرات ادغام نیروهای «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) در ساختار دولت انتقالی سوریه صورت گرفت. در نهایت، توافق آتش‌بس ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ موجب توقف درگیری‌ها شد، اما هم‌زمان چارچوب جدیدی برای روند ادغام میان دولت انتقالی سوریه و SDF تعیین کرد.

مرکز اطلاعات روژاوا اعلام کرده که حدود ۱۸۰ فایل تصویری و ده‌ها مصاحبه میدانی را بررسی کرده و موارد متعددی از نقض حقوق بشر و احتمال ارتکاب جنایات جنگی را مستند کرده است. این نهاد می‌گوید در مجموع ۱۸ مورد حمله عمدی به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را تأیید کرده که به کشته شدن دست‌کم ۳۱ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۴۰ نفر انجامیده است. در میان قربانیان، کودکان نیز حضور داشته‌اند و طبق گزارش، حداقل ۹ کودک کشته و ۶ کودک زخمی شده‌اند.

در این گزارش آمده است که نیروهای وابسته به ارتش سوریه خانه‌های غیرنظامیان، خودروها، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و کادر درمان را هدف قرار داده‌اند. همچنین از ثبت دست‌کم شش مورد بازداشت خودسرانه خبر داده شده که بیش از ۲۴۴ نفر، از جمله زنان، کودکان، خبرنگاران و کارکنان پزشکی را دربر می‌گیرد.

بخش دیگری از گزارش به اعدام‌های میدانی اختصاص دارد. مرکز اطلاعات روژاوا مدعی است که دست‌کم ۴۷ نفر در قالب ۱۶ مورد جداگانه به‌صورت فراقضایی کشته شده‌اند؛ قربانیانی که شامل غیرنظامیان، اعضای آسایش و نیروهای SDF بوده‌اند. در یکی از موارد، یک نیروی SDF نیز متهم شده که در نزدیکی کوبانی در کنار اجساد ۲۱ نفر ایستاده و از «انتقام برای کوبانی» سخن گفته است؛ اقدامی که گزارش آن را نمونه‌ای از اعدام میدانی توصیف می‌کند.

این گزارش همچنین از ثبت ۲۶ مورد «اهانت به کرامت انسانی» خبر می‌دهد؛ از جمله شکنجه، تحقیر، مثله کردن اجساد و تخریب قبرهای نیروهای SDF. به گفته این نهاد، برخی بازداشت‌شدگان تحت شکنجه، توهین‌های قومی و مذهبی و رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند؛ از جمله وادار شدن به تقلید صدای حیوانات یا تکرار شهادتین.

در بخش مربوط به زنان، گزارش بر وجود خشونت‌های جنسیتی تأکید می‌کند و مدعی است برخی زنان با تهدید به بردگی جنسی، توهین‌های جنسیتی و مثله کردن اجساد مواجه شده‌اند. از جمله مواردی که بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده، بریدن گیسوی یک زن عضو YPJ و نمایش آن مقابل دوربین عنوان شده است.

مرکز اطلاعات روژاوا در پایان تأکید می‌کند که با توجه به ادغام رسمی بسیاری از این گروه‌ها در ساختار جدید ارتش سوریه، مسئولیت سیاسی و حقوقی عملکرد آن‌ها متوجه دولت انتقالی سوریه و احمد الشرع است. این گزارش همچنین از نبود پاسخگویی و رسیدگی قضایی نسبت به این اتهامات انتقاد کرده و آن را مانعی جدی بر سر راه شکل‌گیری سوریه‌ای «دموکراتیک و باثبات» دانسته است.