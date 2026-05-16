به گزارش کردپرس، در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۶، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت سهامی عام)، به عنوان بزرگترین شرکت بخش خصوصی منطقهای در حوزه گاز طبیعی در خاورمیانه، نتایج مالی سه ماهه نخست سال جاری خود (از ۱ ژانویه تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶) را اعلام کرد.
سود خالص این شرکت در سهماهه اول ۲۰۲۶ به ۲۷۰ میلیون درهم (۷۴ میلیون دلار) رسید که رشد ۷۲ درصدی را نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته نشان میدهد. این نتیجه مثبت، تحت تأثیر یک تعدیل مثبت و یکباره به ارزش ۱۷۶ میلیون درهم (۴۸ میلیون دلار) بابت همسانسازی سنجش گاز در اقلیم کردستان عراق (KRI) بوده است؛ البته این رقم تا حدودی با کسر هزینههای یکباره حفاری به ارزش ۲۲ میلیون درهم (۶ میلیون دلار) در مصر تعدیل شده است.
بدون احتساب این موارد استثنایی، سود خالص بنیادی شرکت ۹۵ میلیون درهم (۲۶ میلیون دلار) بوده است. این مسئله نشاندهنده افزایش پایهای هزینهها پس از تکمیل پروژه توسعه KM250 و همچنین توقف موقت تولید در ماه مارس است. پیشبینی میشود این تأثیرات، گذرا و موقتی باشند و شرکت به سمت بهرهبرداری از ظرفیتهای بالاتر خود حرکت کند.
درآمد شرکت دانا گاز به ۵۳۱ میلیون درهم (۱۴۵ میلیون دلار) افزایش یافت، در حالی که این رقم در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۴ میلیون درهم (۹۱ میلیون دلار) بود. این درآمد نیز از تعدیل یکباره سنجش گاز سود برده است. در یک بررسی بنیادی، درآمدهای شرکت نسبت به سال گذشته ۲۲ میلیون درهم (۶ میلیون دلار) افزایش یافته که دلیل آن تقویت تولید در مصر و افزایش حجم فروش گاز در اقلیم کردستان بوده است.
اقلیم کردستان عراق
پس از تکمیل پروژه توسعه KM250، شرکت دانا گاز توانست با موفقیت ظرفیت ارتقایافته سیستم خود را به نمایش بگذارد؛ به طوری که تولید گاز در ماه ژانویه از مرز ۷۰۰ میلیون فوت مکعب در روز (MMscf/d) فراتر رفت. این امر موجب اضافه شدن ۱۵ هزار بشکه معادل نفت در روز به خالص تولید شرکت در اقلیم کردستان شد و مجموع تولید گروه را به ۷۰ هزار بشکه معادل نفت در روز رساند که این میزان، بالاترین سطح تولید شرکت از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
در اواخر ماه فوریه، عملیات استخراج در تأسیسات میدان «کورمور» در پی تغییرات وضعیت امنیتی منطقه به طور موقت متوقف شد و سپس در ماه مارس با ظرفیتی کاهشیافته مجدداً آغاز به کار کرد. با وجود این چالشها، شرکت به سرعت واکنش نشان داد و سطح تولید خود را حفظ کرد و همزمان به تامین مطمئن گاز برای مشتریان خود ادامه داد.
دانا گاز و شرکای آن همچنان در حال پیشبرد پروژه توسعه میدان «چمچمال» هستند که با یک برنامه سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیون دلاری پشتیبانی میشود. به منظور تامین تقاضای این میدان و تنوعبخشی به شبکه مشتریان، در ژانویه ۲۰۲۶ قراردادهای جدید فروش گاز امضا شد تا روزانه تا سقف ۱۴۲ میلیون فوت مکعب گاز برای مصارف صنعتی تأمین شود.
مصر
در مصر، دانا گاز پس از توافقنامه یکپارچهسازی امتیازات، پیشرفتهای چشمگیری در برنامه سرمایهگذاری خود با هدف تثبیت تولید و بازگشت به رشد پایدار در دلتای نیل به دست آورده است.
سهماهه اول سال ۲۰۲۶ یک نقطه عطف آشکار برای فعالیتهای شرکت در مصر بود؛ چرا که برای اولین بار از سال ۲۰۱۷، تولید در این کشور به مدار رشد بازگشت. این موفقیت بازتابی از نتایج اولیه فعالیتهای حفاری و بهسازی در سراسر این دارایی مالی است. شرکت در طول سال به فعالیتهای حفاری و بهسازی برنامهریزیشده خود ادامه خواهد داد تا این روند رو به رشد را حفظ کند.
عملیات و میزان تولید
کُل گروه: میانگین تولید گروه در این چارک مالی ۵۳ هزار و ۱۵۰ بشکه معادل نفت در روز (boepd) بود، در حالی که این رقم در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۵۳ هزار و ۹۵۰ بشکه بود که نشاندهنده ثبات کلی در میزان تولید نسبت به سال گذشته است.
اقلیم کردستان: میانگین تولید در این منطقه ۴۰ هزار و ۱۰۰ بشکه معادل نفت در روز بود (در مقایسه با ۴۱ هزار و ۴۰۰ بشکه در سهماهه اول ۲۰۲۵). این کاهش جزئی به دلیل کم شدن ظرفیت عملیاتی تأسیسات کورمور در ماه مارس به خاطر شرایط امنیتی منطقه بوده است.
مصر: تولید با رشد ۴ درصدی به ۱۳ هزار و ۵۰ بشکه معادل نفت در روز رسید که ناشی از سرمایهگذاریهای مستمر در برنامه توسعه شرکت و نشانهای از بازگشت به رشد تولید است.
وضعیت نقدینگی و تراز مالی
تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶، تراز نقدی یکپارچه دانا گاز در سطح قدرتمند ۸۳۶ میلیون درهم (۲۲۸ میلیون دلار) باقی مانده است.
مجموع مبالغ وصولشده شرکت در این سهماهه به ۲۴۹ میلیون درهم (۶۸ میلیون دلار) رسید. روند وصول مطالبات مالی در اقلیم کردستان عراق بسیار قوی بود، به طوری که درآمد دریافتی به ۲۲۰ میلیون درهم (۶۰ میلیون دلار) رسید و نرخ وصول مطالبات ۱۰۰٪ بود.
در مصر، نرخ وصول مطالبات در این مدت حدود ۵۰٪ بود. اما متعاقباً در ماه آوریل، شرکت ۷۳ میلیون درهم (۲۰ میلیون دلار) دیگر دریافت کرد که با این پرداخت، تمام مطالبات مالی معوقه تسویه شد و وضعیت مطالبات کاملاً بهروز گردید که این امر چشمانداز جریان نقدینگی شرکت را تقویت کرد.
در مارس ۲۰۲۶، شرکت تسهیلات بانکی جدیدی به ارزش ۲۷۵ میلیون درهم (۷۵ میلیون دلار) دریافت کرد که در ماه آوریل به طور کامل برداشت شد. این اقدام نقدینگی و انعطافپذیری مالی شرکت را با هزینهای کمتر نسبت به تسهیلات قبلی (که در ماه مارس به طور کامل تسویه شده بود) ارتقا داد.
در ماه آوریل، سهامداران شرکت با توزیع سود سهام به میزان ۶.۵ فلس به ازای هر سهم موافقت کردند. مجموع این مبلغ به ۴۵۵ میلیون درهم (۱۲۴ میلیون دلار) میرسد که در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۲۶ پرداخت خواهد شد.
