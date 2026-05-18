به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در دیدار با دکتر فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، بر ضرورت تسریع در پیشبرد و شکوفایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی قصرشیرین تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مطالبات مردم و مجموعه مدیریتی استان در این منطقه شد.

استاندار کرمانشاه در این نشست، دغدغه مردم و مجموعه مدیریتی استان برای پیشبرد هرچه سریعتر منطقه آزاد قصرشیرین را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید پاسخ مناسبی به انتظارات و مطالبات مردم داده شود تا شیرینی این خدمت بزرگ زیر زبان مردم استان مزه کند.

حبیبی با اشاره به ظرفیتهای منحصربه‌فرد منطقه آزاد قصرشیرین در همجواری با کشور عراق، بر ضرورت توسعه این منطقه به عنوان موتور محرک اقتصاد استان و حتی غرب کشور تأکید کرد و افزود: این منطقه می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی، افزایش صادرات غیرنفتی و رونق تجارت مرزی ایفا کند.

وی در ادامه بر تسریع در توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد قصرشیرین تأکید کرد و آماده‌سازی معابر و خیابانهای این منطقه را از جمله نیازهای فوری عنوان نمود.

در این نشست مقرر شد، با پیگیریهای صورت گرفته، ۲ هزار تن قیر به منطقه آزاد قصرشیرین اختصاص یابد تا عملیات آماده‌سازی خیابانها و معابر منطقه سرعت گیرد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت همراهی و تسهیل مسیر جذب سرمایه‌گذار در منطقه آزاد را مورد تأکید قرار داد و خواستار رفع موانع برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد.

دکتر فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز در این نشست با قدردانی از پیگیریهای استاندار کرمانشاه، از برنامه‌ریزی برای تحقق مطالبات استاندار و مردم استان خبر داد.