نماینده سابق پارلمان عراق: وزیر جدید دارایی ضد کُرد نیست، اما مخالف سیاست نفتی اقلیم است

به گزارش کردپرس، هوشیار عبدالله درباره فالح ساری، وزیر جدید دارایی عراق، نوشتە است: «در تمام مدت همکاریام با او، هرگز احساس نکردهام یا از او ندیدهام که نسبت به کُردها شوونیست باشد یا سخنی علیه کُردها بهعنوان یک ملت مطرح کند، اما او آشکارا مخالف سیاست مالی و نفتی اقلیم کردستان بوده است.» او تأکید کرد: «از همین حالا سنگر گرفتن در برابر فالح و دشمنسازی از او، اقدامی اشتباه است.»
هوشیار عبدالله، نماینده پیشین پارلمان عراق، در یادداشتی با عنوان «وزیر جدید وزارت دارایی عراق؛ آنگونه که دیدهام و میشناسمش» نوشت: «از سال ۲۰۱۴ فالح ساری را میشناسم. نخستین بار در دیداری با سید عمار حکیم با او آشنا شدم و بعدتر بهعنوان یکی از چهرههای برجسته شیعه در کمیسیون دارایی پارلمان عراق شناخته شد و بیشتر با او آشنا شدم. از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نیز با هم در کمیسیون دارایی فعالیت کردیم.»
او افزود: «فالح فردی آرام و متین است، اما بر مواضع و دیدگاههایش بسیار پافشاری میکند و بهسادگی نظرش را تغییر نمیدهد. در عین حال، او یک شخصیت کاملاً حزبی و متعهد بود و از چارچوب دیدگاههای سید عمار خارج نمیشد.»
هوشیار عبدالله همچنین گفت: «در تمام مدت همکاریام با او، هرگز احساس نکردهام که نسبت به کُردها دیدگاه شوونیستی داشته باشد یا علیه کُردها بهعنوان یک ملت سخنی بگوید، اما بهوضوح مخالف سیاستهای مالی و نفتی اقلیم کردستان بود و این موضع را نیز پنهان نمیکرد.»
او درباره مقایسه فالح ساری با طیف سامی که گفته میشود «تندتر» است، اظهار داشت: «مقایسه این دو درست نیست؛ زیرا طیف هم تندرو بود، هم غیرمنطقی و هم در برابر جریانهای شیعه ضعیف عمل میکرد. اما فالح منطقیتر است و در برابر دیگران نیز ضعف ندارد. طیف مرجع سیاسی روشنی جز سودانی نداشت، اما فالح دارای پشتوانه و یک رهبر سیاسی و حزبی متعهد است.»
او ادامه داد: «تا جایی که به یاد دارم، بهندرت پیش آمده بود که فالح با بندها و تبصرههای کمیسیون دارایی در قانون بودجه درباره راهحلهای مربوط به حقوق و سهم اقلیم موافق باشد، اما زمانی که توافق سیاسی صورت میگرفت، به آن پایبند میماند؛ هرچند پنهان نمیکرد که شخصاً با آن موافق نیست و صرفاً بهعنوان تعهد سیاسی و حزبی رأی میدهد یا سکوت میکند.»
این نماینده پیشین پارلمان عراق در پایان تأکید کرد: «از همین حالا سنگر گرفتن در برابر فالح و تبدیل او به دشمن، اشتباه است. بهجای امید بستن به اینکه چه کسی وزیر دارایی است و بهعنوان فرد چه کاری برای اقلیم انجام میدهد، راهحل واقعی این است که سیستم مالی پر از فساد و چەتەیی اقلیم اصلاح شود؛ آن وقت چه فالح باشد چه شخص دیگری، اقلیم دیگر به کسی بدهکار نخواهد بود.»
