نماینده کُرد پارلمان عراق: دخالت خارجی تشکیل دولت عراق را به تأخیر انداخته است

به گزراش کردپرس، او در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت پیش‌بینی می‌شود روند تشکیل دولت فدرال آینده به ریاست علی الزیدی تا هفته آینده به تعویق بیفتد و دلیل اصلی آن را دخالت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دانست.

شاخوان عبدالله همچنین گفت تقسیم وزارتخانه‌ها میان سه جریان اصلی عراق شامل شیعه، کُرد و سنی به پایان رسیده، اما برخی موانع مانع رأی‌گیری پارلمان برای کابینه شده‌اند.

وی افزود برخی طرف‌ها خواهان مشارکت در دولت جدید هستند اما به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود و با وجود این محدودیت‌ها، همچنان بر حضور فعال در کابینه اصرار دارند. او این موضوع را اشاره‌ای به «وتوی آمریکا» علیه مشارکت گروه‌های مسلح در دولت عراق دانست.

رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق تأکید کرد اگر امشب توافق نهایی حاصل نشود، روند رأی اعتماد به دولت تا هفته آینده به تعویق خواهد افتاد.