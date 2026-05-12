به گزارش کردپرس, اختلافات فزاینده میان و دیگر صرفاً به معادلات داخلی اقلیم کردستان محدود نیست و اکنون به ساختار لابیگری، روابط عمومی و شبکه نفوذ سیاسی کردها در واشنگتن نیز سرایت کرده است؛ وضعیتی که به گفته ناظران میتواند جایگاه اقلیم کردستان نزد ایالات متحده را تضعیف کند.
سه گزارش منتشرشده از سوی نشریه آمارجی نشان میدهد طی دو دهه گذشته، مجموعهای از روابط شخصی، شرکتهای قدرتمند لابیگری، مشاوران سیاسی و فعالان رسانهای، ستون اصلی حضور اقلیم کردستان در واشنگتن را شکل دادهاند؛ شبکهای که اکنون بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر رقابتهای حزبی و شکاف میان اربیل و سلیمانیه قرار گرفته است.
فروپاشی «توافق استراتژیک» و بازگشت به الگوی پیش از ۲۰۰۵
روابط میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سالهای اخیر بهشدت تیره شده است. دولت فعلی اقلیم که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد، پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ نیز همچنان نتوانسته به توافقی برای تشکیل کابینه جدید برسد.
تنشها در بغداد نیز به اوج رسید؛ جایی که حزب دمکرات کردستان پس از نزدیک شدن نامزد اتحادیه میهنی به ریاستجمهوری عراق، جلسه پارلمان را تحریم و اعلام کرد نتایج رأیگیری را به رسمیت نمیشناسد.
به گفته منابع کردی و آمریکایی، بازتاب این شکاف اکنون در واشنگتن نیز کاملاً مشهود است. آنها معتقدند ساختار نمایندگی اقلیم در آمریکا که زمانی نهادی «غیرحزبی» تلقی میشد، بهتدریج به نهادی نزدیک به دفتر نخستوزیری اقلیم و جریان تبدیل شده است.
یک منبع نزدیک به اتحادیه میهنی به The Amargi گفته است: «دفتر نمایندگی اقلیم در واشنگتن دیگر یک نهاد مشترک کردی نیست و بیشتر در راستای منافع دفتر نخستوزیری اقلیم فعالیت میکند.» به گفته این منبع، وضعیت کنونی یادآور دوران پیش از ۲۰۰۵ است؛ زمانی که هر حزب کردی بهصورت مستقل با آمریکا ارتباط برقرار میکرد.
نقش بیان سامی عبدالرحمن در بازسازی شبکه نفوذ اربیل
گزارش ها نشان میدهد روند تمرکز شبکه لابیگری اقلیم پس از انتصاب بیان سامی عبدالرحمان به ریاست دفتر اقلیم در آمریکا در سال ۲۰۱۲ شدت گرفت.او که جانشین شد، در یکی از حساسترین دورههای سیاسی اقلیم، شامل جنگ با داعش، بحران مالی و همهپرسی استقلال ۲۰۱۷، مدیریت روابط عمومی و لابیگری اربیل در واشنگتن را برعهده داشت.
بر اساس این گزارش، عبدالرحمن ضمن حفظ همکاری با شرکتهای قدیمی مانند BGR Group و Greenberg Traurig، شبکهای تازه از شرکتها و مشاوران آمریکایی را نیز وارد ساختار روابط اقلیم با واشنگتن کرد. او اکنون بهعنوان مشاور ارشد سیاست خارجی مسرور بارزانی فعالیت میکند.
لابی نزدیک به ترامپ و قراردادهای چند میلیون دلاری
در آوریل ۲۰۲۵، نهادی وابسته به اتحادیه میهنی نیز با شرکت لابیگری Ballard Partners قراردادی ماهانه به ارزش ۷۵ هزار دلار امضا کرد؛ قراردادی که سالانه حدود ۹۰۰ هزار دلار هزینه دارد.این شرکت از نزدیکترین مجموعههای لابیگری به دولت محسوب میشود و «سوزی وایلز» رئیس دفتر فعلی کاخ سفید، از بنیانگذاران آن است.طبق گزارش، اتحادیه میهنی معتقد است دفتر اقلیم در واشنگتن بیش از حد به حزب دمکرات نزدیک شده و به همین دلیل تصمیم گرفته شبکه مستقل خود را ایجاد کند.
در سوی دیگر، اقلیم کردستان و جریان نزدیک به مسرور بارزانی نیز همکاری گستردهای با شرکتهای حقوقی و لابیگری مختلف داشتهاند. یکی از چهرههای کلیدی این شبکه است؛ وکیل آمریکاییای که پیشتر در شرکت «پاتن باگز» فعالیت میکرد و بعدها به Dentons و سپس ArentFox Schiff پیوست. تافوری در پرونده حذف نام حزب دمکرات و اتحادیه میهنی از فهرست سازمانهای تروریستی سطح سوم آمریکا نقش داشت. بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا، اقلیم کردستان در نیمه نخست سال ۲۰۱۴ بیش از ۶۷ هزار دلار برای این پرونده پرداخت کرد و در نهایت دو حزب کردی در سال ۲۰۱۵ از این فهرست خارج شدند؛ اقدامی که روند دریافت ویزا و اقامت اعضای این احزاب در آمریکا را تسهیل کرد.
اسناد جدید قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا (FARA) نیز نشان میدهد شرکت ArentFox Schiff در ماههای اخیر برای ترتیب دادن دیدارهای مقامهای اقلیم، از جمله بیان سامی عبدالرحمن و ، با اعضای کنگره آمریکا فعالیت کرده است.
سرمایهگذاری رسانهای اربیل در آمریکا
اقلیم کردستان در سالهای اخیر تنها به لابی سیاسی بسنده نکرده و سرمایهگذاری گستردهای نیز در حوزه رسانه و روابط عمومی انجام داده است. شرکت Chartwell Strategy Group از سال ۲۰۲۴ با قراردادی ماهانه ۲۵ هزار دلار مسئولیت رسانهای و ارتباطات عمومی اربیل را برعهده گرفته است. طبق اسناد منتشرشده، این شرکت پیش از سفر مسرور بارزانی به واشنگتن در سال ۲۰۲۵ با خبرنگاران رسانههایی مانند رویترز، پولیتیکو و نیویورکتایمز تماس گرفته و برای پوشش رسانهای این سفر رایزنی کرده است.
گزارش همچنین نشان میدهد اقلیم تلاش کرده روابط خود را با رسانههای جریان راست آمریکا نیز تقویت کند؛ رسانههایی مانند برایتبارت، واشنگتن فری بیکن و دیلی کالر.. Chartwell همچنین هماهنگی حضور مسرور بارزانی در شبکه Fox News و گفتوگوی او با «برت بایر» را برعهده داشته است.
چهرههای مستقل و لابیگری موازی
رقابت در واشنگتن تنها به دو حزب محدود نشده و برخی چهرههای بانفوذ کرد نیز بهصورت مستقل وارد عرصه لابیگری شدهاند. از جمله این که شرکت Hogan Lovells را برای پیشبرد ارتباطات خود در واشنگتن استخدام کرد و در ژانویه ۲۰۲۶ با اعضای کنگره و مقامهای وزارت خارجه آمریکا دیدار داشت. همچنین ، از منتقدان سرسخت ، شرکت Stryk Global Diplomacy را برای ارائه خدمات مشاوره راهبردی و ارتباط با دولت آمریکا استخدام کرد.
نهادهای نزدیک به دفتر نخستوزیر اقلیم
گزارش آمارجی همچنین به فعالیت نهادهایی اشاره میکند که اگرچه رسماً مستقل معرفی میشوند، اما به گفته منابع کردی ارتباط نزدیکی با دفتر نخستوزیری اقلیم دارند. یکی از آنها «کمیته آمریکایی کردها» است که در سال ۲۰۲۴ در آمریکا ثبت شد. مسئول این نهاد ، خبرنگار سابق شبکه روداو، معرفی شده است. طبق اسناد منتشرشده، قرارداد او در صورت اجرای کامل چهار ساله بیش از ۱.۲ میلیون دلار ارزش خواهد داشت.
گزارش همچنین به «شورای اقدام برای حفاظت از کردها» به رهبری اشاره میکند؛ نهادی که اگرچه در آمریکا بهعنوان سازمانی غیرانتفاعی ثبت شده، اما طبق اسناد FARA برای شورای وزیران اقلیم فعالیت میکند.
همهپرسی استقلال و حلقه نزدیکان ترامپ
بخش دیگری از گزارش به نقش حزب دموکرات در برخی پروژههای لابیگری اشاره میکند. طبق این گزارش، در جریان همهپرسی استقلال اقلیم در سال ۲۰۱۷، شاخه هفتم حزب دمکرات کردستان با شرکت حقوقی «دیجنوا و تونسینگ» قراردادی ماهانه ۵۰ هزار دلاری امضا کرد تا درباره همهپرسی و بودجه پنتاگون برای پیشمرگهها در واشنگتن رایزنی کند. این شرکت متعلق به «جوزف دیجنوا» و «ویکتوریا تونسینگ» زوج حقوقی نزدیک به ترامپ بود که بعدها به دلیل تلاش برای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ آمریکا خبرساز شدند.
نگرانی از تضعیف موقعیت اقلیم
برآورد این نشریه نشان میدهد جریانهای مختلف کردی عراق طی ۲۵ سال گذشته دستکم حدود ۵۰ میلیون دلار صرف لابیگری در آمریکا کردهاند. با این حال، منابع آمریکایی هشدار میدهند که انتقال رقابتهای حزبی کردها به واشنگتن میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و حمایت آمریکا از اقلیم را تضعیف کند؛ بهویژه در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا و تحولات منطقهای، بار دیگر توجه واشنگتن را به کردستان عراق جلب کرده است. یک منبع آمریکایی به این نشریه گفته است: «این رویکرد به منافع کلی کردها ضربه میزند زیرا دو حزب میتوانستند بهجای رقابت، برای تقویت حمایت واشنگتن از کردستان بهصورت مشترک عمل کنند.»
نظر شما