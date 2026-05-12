به گزارش کردپرس، سعید کریمی سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در استان را ۶ هزار و ۷۸۲ هکتار اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۵ هزار و ۲۳۰ هکتار در سرپل‌ذهاب، ۸۰۵ هکتار در قصرشیرین و ۷۴۲ هکتار در گیلانغرب زیر کشت رفته است.

وی با بیان اینکه برداشت چغندرقند پاییزه در مناطق گرمسیری استان از ۱۹ اردیبهشت‌ماه آغاز شده است، تصریح کرد: عملیات برداشت تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

کریمی تعداد کارخانه‌های فعال در زمینه خرید چغندرقند مناطق گرمسیری استان را در حال حاضر هفت کارخانه عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ هزار تن از محصول تولیدی توسط کارخانه‌های داخلی و مابقی توسط کارخانه‌های خارج از استان خریداری شود.

وی قیمت خرید تضمینی چغندرقند پاییزه را ۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد.

کریمی همچنین با اشاره به جایگاه کرمانشاه در تولید چغندرقند گفت: استان کرمانشاه در سال زراعی گذشته با سطح ۲۲ هزار هکتار کشت چغندرقند و تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن، رتبه دوم کشور را کسب کرد.

کریمی افزود: در سال زراعی جاری نیز پیش‌بینی می‌شود با کشت بیش از ۲۲ هزار هکتار چغندرقند، تولید استان به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برسد که در این صورت، مجموع تولید چغندرقند استان نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار تن افزایش خواهد داشت .