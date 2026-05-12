به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ غلامرضا صمیمی افزود: بر اساس مصوبات نشست وبیناری با وزیر آموزش و پرورش و با توجه به شرایط مناسب کشور، برگزاری امتحانات داخلی دوره متوسطه اول و پایه دهم با تفویض اختیار به مدیران کل استانها انجام میشود و شوراهای مدارس در این زمینه تصمیمگیری خواهند کرد.
او با بیان اینکه با توجه به مجازی بودن کلاسها مقرر بود امتحانات هم در بستر فضای مجازی باشد گفت: مجوز برگزاری امتحانات برای پایه های هفتم، هشتم، نهم و دهم به صورت حضوری صادر شده و در پایه نهم امتحانات سه درس به صورت هماهنگ استانی و حضوری است که شامل ریاضی، علوم و ادبیات فارسی بوده و برگزاری امتحانات بقیه دروس مدرسه ای است.
صمیمی افزود: با وجود اینکه به دلیل مجازی بودن کلاسها، پیشبینی شده بود امتحانات نیز در بستر فضای مجازی برگزار شود، مجوز برگزاری حضوری آزمونهای پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم صادر شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی ادامه داد: در پایه نهم نیز امتحانات سه درس ریاضی، علوم و ادبیات فارسی بهصورت هماهنگ استانی و حضوری برگزار میشود و سایر دروس در سطح مدرسه برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: امتحانات از نهم خرداد آغاز شده و آزمونهای پایههای یازدهم و دوازدهم نیز در نیمه دوم تیرماه بهصورت حضوری و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش در مدارس برگزار میشود.
صمیمی همچنین درباره امتحانات دوره ابتدایی با بیان اینکه نحوه برگزاری آزمونهای پایههای اول تا ششم نیز با نظر مدیر و شورای مدرسه تعیین میشود، افزود: با توجه به توصیفی و غیرنهایی بودن این ارزشیابیها، امکان برگزاری غیرحضوری آنها نیز وجود دارد.
نظر شما