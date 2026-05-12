۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم مدارس آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با بیان اینکه اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم مدارس استان برای پایه‌های ابتدایی، هفتم، هشتم، نهم و دهم به شوراهای مدارس واگذار شده، گفت: این آزمون‌ها عمدتاً به‌صورت داخلی یا استانی برگزار می‌شود.

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ غلامرضا صمیمی افزود: بر اساس مصوبات نشست وبیناری با وزیر آموزش و پرورش و با توجه به شرایط مناسب کشور، برگزاری امتحانات داخلی دوره متوسطه اول و پایه دهم با تفویض اختیار به مدیران کل استان‌ها انجام می‌شود و شوراهای مدارس در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

او با بیان اینکه با توجه به مجازی بودن کلاسها مقرر بود امتحانات هم در بستر فضای مجازی باشد گفت: مجوز برگزاری امتحانات برای پایه های هفتم، هشتم، نهم و دهم به صورت حضوری صادر شده و در پایه نهم امتحانات سه درس به صورت هماهنگ استانی و حضوری است که شامل ریاضی، علوم و ادبیات فارسی بوده و برگزاری امتحانات بقیه دروس مدرسه ای است.

صمیمی افزود: با وجود اینکه به دلیل مجازی بودن کلاس‌ها، پیش‌بینی شده بود امتحانات نیز در بستر فضای مجازی برگزار شود، مجوز برگزاری حضوری آزمون‌های پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم صادر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی ادامه داد: در پایه نهم نیز امتحانات سه درس ریاضی، علوم و ادبیات فارسی به‌صورت هماهنگ استانی و حضوری برگزار می‌شود و سایر دروس در سطح مدرسه برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: امتحانات از نهم خرداد آغاز شده و آزمون‌های پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز در نیمه دوم تیرماه به‌صورت حضوری و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش در مدارس برگزار می‌شود.

صمیمی همچنین درباره امتحانات دوره ابتدایی با بیان اینکه نحوه برگزاری آزمون‌های پایه‌های اول تا ششم نیز با نظر مدیر و شورای مدرسه تعیین می‌شود، افزود: با توجه به توصیفی و غیرنهایی بودن این ارزشیابی‌ها، امکان برگزاری غیرحضوری آن‌ها نیز وجود دارد.

