تبریک نچیروان بارزانی به علی الزیدی و تاکید بر حمایت از دولت جدید عراق

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در بیانیه‌ای رسمی، ضمن تبریک به علی زیدی به مناسبت کاندیداتوری و مأموریت وی برای تشکیل کابینه، بر حمایت کامل اقلیم کردستان از روند تشکیل دولت ملی همه‌جانبه تأکید کرد.

بارزانی ابراز امیدواری کرد که الزیدی در انجام مأموریت خطیر تشکیل یک دولت ملی و فراگیر بتواند خواسته‌های مردم این کشور را محقق سازد.

وی همچنین بر پایبندی اقلیم کردستان به حمایت از علی زیدی و همکاری با وی در این مسیر، تأکید مجدد کرد.

شایان ذکر است مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در پیامی، انتخاب علی الزیدی نامزد شیعیان برای تصدی پست نخست وزیری عراق را تبریک گفت.

پیامهای تبریک نخست و زیر و رئیس اقلیم کردستان در حالی است که حزب دمکرات کردستان در فرایند انتخاب رئیس جمهور عراق مشارکت نکرد و ادعای بایکوت مشارکت سیاسی در عراق، در رسانەهای برخی از احزاب منتشر شده بود.

همزمان عضو رهبری حزب دمکرات کردستان گفته است که به بغداد بازخواهند گشت و حزب متبوعش اعلام بایکوت سیاسی نکرده بود بلکه فقط مشارکت سیاسی را به حالت تعلیق درآورده بود.