کشف ۸ میلیارد تومان کالای قاچاق در گمرکات کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ رضا نیک‌روش با اعلام این خبر اظهار کرد: گمرکات استان با تشدید نظارت‌ها و رصد مستمر مبادی ورودی و خروجی در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ موفق به کشف محموله‌هایی از کالای قاچاق به ارزش ۸۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال شد.

وی افزود: در این راستا ۴ فقره پرونده قاچاق کالا تشکیل و ۴ متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: میزان جریمه تعیین‌شده برای این پرونده‌ها ۲۶۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ریال برآورد شده است.

نیک‌روش عمده کالاهای قاچاق کشف‌شده در این مدت را گوجه‌فرنگی، ویسکی و نفت سفید اعلام کرد.