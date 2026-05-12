به گزارش کردپرس، افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، در جریان بازدید استاندار از جمعیت هلال احمر استان با قدردانی از دستورات ویژه استاندار در ایام بحرانی گفت: با حمایت‌های استاندار، در روزهای پایانی سال گذشته موفق شدیم از محل بند "م" ماده ۲۸ اعتبارات جنگ رمضان، تجهیزات و امکانات امدادی بسیار خوبی را خریداری و ناوگان هلال احمر را تقویت کنیم.

وی با تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی افزود: از مجموع ۱۶ میلیارد تومان مصوب کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، تاکنون ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفتی تخصیص یافته است. این مبالغ برای تکمیل پایگاه استراتژیک "تپه کوییک" در محور روانسر به پاوه، بازسازی انبارهای امدادی و توسعه قرارگاه اربعین هزینه شده است. با این حال، به دلیل عدم تعهد برخی بانک‌ها در تأمین اوراق، بخشی از بودجه هنوز جذب نشده که نیازمند پیگیری است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به طرح آمایش سرزمینی تصریح کرد: در حال حاضر استان کرمانشاه دارای ۱۴ پایگاه امداد جاده‌ای و ۳ پایگاه کوهستان است. با توجه به نقش حیاتی این مراکز در "رهاسازی" و نجات سریع مصدومان حوادث جاده‌ای، از استاندار محترم درخواست داریم در بودجه سال ۱۴۰۵، ردیف‌های ویژه‌ای برای احداث پایگاه‌های جدید در نقاط استراتژیک استان پیش‌بینی شود.

وی خاطرنشان کرد: هر پایگاه جدید به معنای کاهش زمان طلایی رسیدگی به مصدومان و نجات جان انسان‌های بیشتری است. علاوه بر عملیات امداد و نجات، این پایگاه‌ها وظیفه اسکان اضطراری مسافران و در راه‌ماندگان را نیز بر عهده دارند که نقشی کلیدی در پدافند غیرعامل استان ایفا می‌کند.