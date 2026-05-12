استاندار: گردشگری مرزی با میراث تاریخی تلفیق شود

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی، با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی این استان، خواستار تغییر بنیادین در رویکرد بهرهبرداری از جاذبههای گردشگری شد و اظهار کرد: ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف باید به شکلی متمایز و با بازشناسی هوشمندانه، به صورت «جداگانه و تخصصی» معرفی شوند تا بتوان از آنها حداکثر بهرهوری را داشت.
او در تبیین راهبرد جدید خود، بر لزوم تلفیق گردشگری مرزی با میراث تاریخی تأکید کرد و آن را عامل اصلی جهش در آمار جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه دانست و افزود: توسعه گردشگری در استان باید بر پایه سه رکن اصلی ظرفیتهای منحصربهفرد مرزی، غنای تاریخی و جاذبههای بکر طبیعی و روستایی استوار باشد.
رحمانی خاطرنشان کرد: این ترکیب میتواند هویت گردشگری استان را از حالت سنتی به حالتی پویا و اقتصادی تبدیل کند.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به برنامههای دولت برای ارتقای ظرفیتهای بومی، از اولویتبخشی به توسعه گردشگری در مناطق روستایی خبر داد و تصریح کرد: دولت برنامههای ویژهای را برای تقویت این بخش در نظر گرفته است تا بتوان از ظرفیتهای بکر روستایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده کرد که این استراتژی با هدف توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تمرکززدایی از مراکز اصلی، تدوین شده است.
او با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری در موتور محرک اقتصاد استان، بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تکمیل زیرساختها به میراث آریا گفت: تکمیل پروژههای اقامتی و گردشگری و تقویت زیرساختهای دسترسی به اماکن تاریخی، تنها راه اصلی برای ایجاد اشتغال پایدار و معرفی درست ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی منطقه است و ما باید با حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، مسیر ورود سرمایه به این حوزه را هموار کنیم.
