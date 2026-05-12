۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱

استاندار: گردشگری مرزی با میراث تاریخی تلفیق شود

استاندار: گردشگری مرزی با میراث تاریخی تلفیق شود

استاندار آذربایجان غربی گفت: تلفیق گردشگری مرزی با میراث تاریخی عامل اصلی برای جهش در آمار جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی، با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی این استان، خواستار تغییر بنیادین در رویکرد بهره‌برداری از جاذبه‌های گردشگری شد و اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف باید به شکلی متمایز و با بازشناسی هوشمندانه، به صورت «جداگانه و تخصصی» معرفی شوند تا بتوان از آن‌ها حداکثر بهره‌وری را داشت.

او در تبیین راهبرد جدید خود، بر لزوم تلفیق گردشگری مرزی با میراث تاریخی تأکید کرد و آن را عامل اصلی جهش در آمار جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه دانست و افزود: توسعه گردشگری در استان باید بر پایه سه رکن اصلی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد مرزی، غنای تاریخی و جاذبه‌های بکر طبیعی و روستایی استوار باشد.

رحمانی خاطرنشان کرد: این ترکیب می‌تواند هویت گردشگری استان را از حالت سنتی به حالتی پویا و اقتصادی تبدیل کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای ارتقای ظرفیت‌های بومی، از اولویت‌بخشی به توسعه گردشگری در مناطق روستایی خبر داد و تصریح کرد: دولت برنامه‌های ویژه‌ای را برای تقویت این بخش در نظر گرفته است تا بتوان از ظرفیت‌های بکر روستایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده کرد که این استراتژی با هدف توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از تمرکززدایی از مراکز اصلی، تدوین شده است.

او با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری در موتور محرک اقتصاد استان، بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و تکمیل زیرساخت‌ها به میراث آریا گفت: تکمیل پروژه‌های اقامتی و گردشگری و تقویت زیرساخت‌های دسترسی به اماکن تاریخی، تنها راه اصلی برای ایجاد اشتغال پایدار و معرفی درست ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی منطقه است و ما باید با حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مسیر ورود سرمایه به این حوزه را هموار کنیم.

کد مطلب 2795437

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha