۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳

سار صورتی برای اولین بار میهمان «قوپی باباعلی» مهاباد شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: کارشناسان این اداره برای نخستین بار دسته ۱۰۰ قطعه‌ای از پرنده مهاجر سار صورتی را در تالاب قوپی‌باباعلی این شهرستان مشاهده کردند.

به گزارش کردپرس، فاروق سلیمانی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این پرنده مهاجر که به صورت دسته ای کوچ می کنند از مناطق جنوبی هند و پاکستان در این فصل به منظور لانه سازی و جوجه آوری به این منطقه مهاجرت می کند و گونه حفاظت شده است و در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد.

او اضافه کرد: صار صورتی پرنده آبزی نیست اما در طول روز برای تغذیه از حشرات و گیاهان وارد دامنه تالاب می شود و به همین خاطر این پرنده دارای ارزش حفاظتی بوده و نقش اساسی در مقابله با برخی از آفت های مزارع و درختان ایفا می کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: سار صورتی با نام علمی Sturnus Roseus بسیار شبیه سار معمولی است، گرچه پرواز آنها مختصری با هم تفاوت دارد.

او افزود: این پرنده دارای پر و بال صورتی با سر، گردن، بال‌ها و دم سیاه براق و کاکل مشخص، منقار زرد نارنجی (در زمستان قهوه‌ای ) و پاهایش صورتی است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: حضور این تعداد پرنده و تنوع گونه‌ها، طی ۲ دهه اخیر در تالاب بین المللی قوپی‌باباعلی این شهرستان کم‌نظیر بوده و همین امر باعث ابراز خوشحالی دوستداران محیط زیست و اهالی روستاهای این منطقه شده است.

