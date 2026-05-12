سار صورتی برای اولین بار میهمان «قوپی باباعلی» مهاباد شد

او اضافه کرد: صار صورتی پرنده آبزی نیست اما در طول روز برای تغذیه از حشرات و گیاهان وارد دامنه تالاب می شود و به همین خاطر این پرنده دارای ارزش حفاظتی بوده و نقش اساسی در مقابله با برخی از آفت های مزارع و درختان ایفا می کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: سار صورتی با نام علمی Sturnus Roseus بسیار شبیه سار معمولی است، گرچه پرواز آنها مختصری با هم تفاوت دارد.

او افزود: این پرنده دارای پر و بال صورتی با سر، گردن، بال‌ها و دم سیاه براق و کاکل مشخص، منقار زرد نارنجی (در زمستان قهوه‌ای ) و پاهایش صورتی است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: حضور این تعداد پرنده و تنوع گونه‌ها، طی ۲ دهه اخیر در تالاب بین المللی قوپی‌باباعلی این شهرستان کم‌نظیر بوده و همین امر باعث ابراز خوشحالی دوستداران محیط زیست و اهالی روستاهای این منطقه شده است.