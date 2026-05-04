نچیروان بارزانی برای دیدار با چارچوب هماهنگی عازم بغداد شد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، روز دوشنبه ٤ مه ۲۰۲٦ برای انجام چند دیدار مهم با جریانهای سیاسی عراق به بغداد سفر کرد.
سپی میدیا نوشت: او ابتدا با چارچوب هماهنگی دیدار خواهد کرد، سپس با محمد شیاع السودانی و علی الزیدی نخست وزیر مامور تشکیل دولت عراق ملاقات خواهد داشت؛ همچنین برنامه دیدار با جریانهای سنی نیز در دستور کار او قرار دارد.
این سفر در شرایطی انجام میشود که تلاشها برای تشکیل کابینهٔ جدید عراق شدت گرفته است. به گفته منابع سیاسی، در این دیدارها، سازوکار تشکیل دولت و تقسیم پستهای وزارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
در همین حال، فشارها برای تسریع در روند تشکیل کابینه افزایش یافته است؛ چرا که برخی از نمایندگان مجلس به حج مشرف میشوند و تلاش میشود کابینه پیش از پایان مهلت قانونی تکمیل و رأیگیری آن در مجلس برگزار شود.
