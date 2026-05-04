در سالگرد درگذشت سری ثُریا اوندر؛ تأکید بر تداوم راه صلح

به گزارش کردپرس، در نخستین سالگرد درگذشت سری ثُریا اوندر، آیینهای یادبود در شهرهای مختلف از جمله آنکارا، استانبول و زادگاهش سمسور (آدی یامان) برگزار شد؛ آیینهایی که با حضور گسترده خانواده، فعالان سیاسی، هنرمندان و شهروندان همراه بود و بر ادامه راه او در مسیر صلح تأکید شد. اوندر که سال گذشته در ۳ می ۲۰۲۵ بر اثر سکته قلبی در استانبول درگذشت، بهعنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار در مسیر برقراری صلح و دموکراسی در ترکیه شناخته میشود.
در سمسور، زادگاه اوندر، آیین یادبودی در مرکز فرهنگی و کنگره عبدالحمید خان برگزار شد. شرکتکنندگان با نوشتن یادداشتهایی در دفتر یادبود، احساسات و خاطرات خود را ثبت کردند.
علی بوزان در این آیین با اشاره به جایگاه اوندر گفت که او فراتر از یک هنرمند و سیاستمدار، نماد تلاش برای صلحی واقعی بود و افزود: «میلیونها نفر راه او را ادامه خواهند داد و ما به او قول دادهایم که صلح را به این کشور بیاوریم.» این برنامه با نمایش تصاویری از زندگی و فعالیتهای اوندر به پایان رسید.
در استانبول نیز صدها تن در گورستان زنجیرلی کویو بر مزار او گرد آمدند. در این آیین، خانواده، نزدیکان، چهرههای سیاسی و نمایندگان نهادهای مدنی حضور داشتند. تونجر بکرخان و پروین بولدان از جمله چهرههای حاضر بودند که در سخنرانیهای خود بر اهمیت ادامه مسیر صلح و وفاداری به میراث اوندر تأکید کردند.
در این آیین، جِرن اوندر قاندمیر، دختر او، با بیان خاطراتی شخصی از پدرش، از دلتنگی یکساله خود سخن گفت و در عین حال تأکید کرد که امید به صلح همچنان زنده است. او با اشاره به رویدادهای سال گذشته گفت که با وجود همه دشواریها، «اصرار بر صلح» در جامعه ادامه دارد. همچنین علی مندیلیاوغلو، از دوستان نزدیک اوندر، بر ضرورت همبستگی بیشتر برای ادامه این مسیر تأکید کرد و گفت که میراث او تنها در اتحاد و همراهی معنا پیدا میکند.
در ادامه، پروین بولدان با اشاره به میراث سیاسی و انسانی اوندر گفت که او با باور عمیق به صلح، مسئولیتی بزرگ برای نسلهای بعدی به جا گذاشته است. او تأکید کرد که «صلح را حتماً به این کشور خواهیم آورد و آن را به او هدیه خواهیم کرد.» همچنین تونجر بکرخان با اشاره به دشواریهای مسیر صلح، بر ادامه این تلاشها و تحقق وعده دادهشده تأکید کرد.
در آیینی دیگر که از سوی مرکز فرهنگی آناتولیا در آنکارا برگزار شد، مدحت سنجر با اشاره به نقش اوندر در روندهای صلح گفت که او هرگز امید خود را از دست نداد و همواره برای رسیدن به صلح تلاش کرد. دیگر سخنرانان نیز با یادآوری زندگی، مبارزات و ویژگیهای شخصیتی اوندر، تأکید کردند که یاد و راه او همچنان الهامبخش تلاشها برای تحقق صلح و همزیستی خواهد بود.
