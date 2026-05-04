به گزارش کردپرس، کیفاح محمود، مشاور مسعود بارزانی، در واکنش به اقدام اخیر طیف سامی، وزیر دارایی عراق، او را «ورشکسته» خواند و گفت: «ورشکسته‌ها به دنبال دفترها و پرونده‌های قدیمی می‌گردند.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که طیف سامی شکایتی علیه مسرور بارزانی و وزیر دادگستری اقلیم ثبت کرده است. محور این شکایت، بازگرداندن املاک و دارایی‌هایی است که به دولت فدرال تعلق دارند اما از سال ۱۹۹۲ به نام دولت اقلیم کردستان ثبت شده‌اند.

دیوان عالی فدرال عراق قرار است در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۲۶ به این شکایت رسیدگی کند.

وزیر دارایی فدرال از دادگاه خواسته است مصوبه شماره ۳۳۲۶ مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۹۲ دولت اقلیم را غیرقانونی اعلام کند؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن تمامی املاک و دارایی‌های دولتی در اقلیم کردستان به نام وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم ثبت شده است.

طیف سامی همچنین خواستار انتقال مالکیت همه اموال دولتی در اقلیم ـ از جمله خانه‌ها، آپارتمان‌ها، ساختمان‌های اداری و نهادهای رسمی ـ به دولت مرکزی عراق شده است.

در صورت پذیرش این شکایت از سوی دادگاه فدرال، دولت اقلیم کردستان مالکیت بخش بزرگی از دارایی‌های خود را از دست خواهد داد؛ موضوعی که می‌تواند پس از پرونده واگذاری صادرات و فروش نفت، ضربه‌ای تازه به اختیارات اقلیم در چارچوب عراق وارد کند.