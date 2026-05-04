به گزارش کردپرس، مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد که این حزب به همراه جنبش موضع میهنی و جماعت عدالت بهصورت مشترک درباره پیوستن به دولت جدید عراق تصمیمگیری خواهند کرد.
وی در گفتوگو با کانال رسمی حزبش گفت: این سه جریان سیاسی در حال بررسی و رایزنی برای مشارکت در کابینه جدید هستند و تصمیم نهایی در اینباره بهصورت هماهنگ اتخاذ خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که علی الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق، در ادامه رایزنیهای خود برای تشکیل کابینه، با هیأتی مشترک از «جنبش موضع میهنی» و «جماعت عدالت کردستان» دیدار کرده و درباره برنامههای دولت آینده گفتوگو کرده است.
در این دیدار، الزیدی بر ضرورت تشکیل دولتی کارآمد و باثبات تأکید کرده و خواستار مشارکت فعال جریانهای سیاسی در روند تشکیل کابینه شده است.
مثنی امین در ادامه با اشاره به ترکیب احتمالی دولت آینده گفت: بعید است سهم کُردها از وزارتخانهها افزایش یابد، اما احتمال ایجاد تغییراتی در ساختار و ترکیب وزارتخانهها وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت عدم همکاری لازم از سوی اقلیم کردستان، دولت جدید عراق با چالش جدی در حل مشکلات کشور مواجه خواهد شد.
نظر شما