سامانه بارشی تا پایان هفته در آذربایجان غربی فعال است

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و ضمن تداوم رگبارهای پراکنده طی روزهای شنبه و یکشنبه، با تقویت سامانه بارشی از روز دوشنبه، وضعیت جوی استان به صورت رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

او افزود: زمان شروع فعالیت این سامانه از امروز دوشنبه خواهد بود و تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت.

به گفته صابری؛ رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای کلیه مناطق استان را در بازه زمانی مذکور دربرمی گیرد.

او با اشاره به اثرای این مخاطره گفت: احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها؛ لغزندگی، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای؛ احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد موقت

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان توصیه کرد: دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران آمادگی لازم را داشته باشند و مردم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرده و با احتیاط در محورهای شهری و جاده ای تردد کنند.

او همچنین ادامه داد: خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، اطمینان از استحکام سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی نیز توصیه می شود/.